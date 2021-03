“In de eerste week van april krijgen wij bezoek van de defensieminister van Nederland, waarbij er programma’s zijn opgesteld, inzake de opstart van de samenwerking tussen de Surinaamse- en de Nederlandse militaire academie”, aldus onze minister van Defensie, Krishna Mathoera recentelijk in het programma Trishul Broadcasting Network. Volgens Mathoera, zal er niet alleen een samenwerking zijn, maar ook een gezamenlijke training plaatsvinden. Ook zullen er enkele uitwisselingsprogramma’s worden om die vervolgens te realiseren. “De trainingen zullen voor beide landen een win-winsituatie moeten opleveren”, aldus Mathoera.

Zij vertelde, dat de training met Nederland, in het verleden al heeft gevonden. Volgens haar gaat het er echter om dat er kennis uitwisseling plaatsvindt. “Militairen uit verschillende landen trainen met elkaar, om zo van elkaar te leren. Als een bepaalde situatie zich voor mocht doen, kunnen zij exact weten, hoe te handelen”, zei Mathoera. Deze training zal volgens Mathoera versterking voor het Nationaal Leger betekenen, zij kunnen volgens haar, dan ook zien welke equipement er gebruikt moet worden.

Mathoera: “Daarnaast krijgen we ook bezoek van de commandant der strijdkrachten in Frans-Guyana, waarbij de samenwerking op de grensrivier beter tot uiting kan komen. Voor wat betreft de internationale samenwerking, is er volgens Mathoera ook een agenda, waarbij er los van de samenwerking, ook de focus van defensie wordt gelegd, op hoe Suriname veiliger gemaakt kan worden. “In het binnenland, maar ook in de kustvlakte, willen we gewoon meer aanwezig zijn. Dit zal binnenkort gerealiseerd worden door verkenningspatrouilles uit te zetten in de kustvlakte, maar ook in de districten”, vertelde Mathoera. Men moet niet de indruk krijgen dat het leger nergens aanwezig is. “Er is overheid, er is gezag, en dat moet tot uiting komen en respect afdwingen’, aldus Mathoera.

Dat er op een structurele wijze voorzien wordt in de behoefte aan hoger kader, is ook voor ons van belang. Volgens Mathoera, moeten de Nationaal Leger officieren regelmatig getraind worden. Het mag volgens haar niet zo zijn, dat een als land afhankelijk is van het aanbod van andere landen. Mathoera benadrukte, dat de trainingsmogelijkheden van Amerika, Brazilië, China, India en andere landen zeer gewaardeerd worden. “Maar defensie zal op een structurele manier ook invulling moeten geven, door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met andere militaire opleidingsinstituten. Gelet op de taalbarrières, lijkt het vooralsnog gepaster het met Nederland te doen”, aldus Mathoera.