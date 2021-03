India heeft nog nieuwe varianten van het COVID-19 virus gedetecteerd, die nog niet zijn gecategoriseerd. Dit liet het Indiase-ministerie van volksgezondheid in een verklaring weten. De bekendmaking van de nieuwe varianten, komt op de dag, dat het land het hoogste aantal COVID-19-gevallen registreerde sinds november 2020. Uit “genoomsequencing” en analyse van de “monsters” uit de staat Maharashtra, werden volgens het Indiase ministerie, mutaties van het COVID-19 virus die niet overeenkomen met eerder gecategoriseerde varianten gevonden. Maharashtra is ook een van de meest getroffen staten van het land.

“Hoewel er in India zorgwekkende varianten en een nieuwe variant met dubbele mutanten zijn gevonden, zijn ze niet in voldoende mate aangetroffen om een direct verband te leggen of de snelle toename van het aantal besmettingsgevallen in sommige staten te verklaren”, aldus het ministerie van volksgezondheid in een verklaring.

India heeft al verschillende Covid-besmettingsgevallen gemeld van de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten, die besmettelijker zijn en in verschillende landen een toename van het aantal besmettings- en sterfgevallen hebben veroorzaakt.

India registreerde vandaag 47.262 nieuwe Covid-gevallen en 275 doden. Met 11,7 miljoen geïnfecteerden en 160 duizend doden, is India het derde meest getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten en Brazilië. Verschillende staten hebben al een verbod aangekondigd op grote bijeenkomsten, voorafgaand aan het hindoefestival van Holi dit weekend. “Elke nalatigheid om strikte naleving te garanderen en de verspreiding van COVID-19 in te dammen, zou kunnen resulteren in het verlies van momentum en voordelen, die ons land tot dusver heeft verworven bij het beheersen van het virus”, waarschuwde het voormelde Indiase-ministerie in een verklaring.