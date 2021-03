Om de prijscontrole effectiever en efficiënter te doen plaatsvinden, heeft het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), een speciale applicatie ontwikkeld, genaamd Coza Webapp 3.0 Dit als gevolg van klachten van consumenten over prijsopdrijvingen, hoge wisselkoersen, vervallen producten, voorverpakte goederen die minder in gewicht zijn en onhygiënische toestanden in de winkels. Burgers kunnen deze app nu installeren om te helpen bij de prijscontrole van basisgoederen en strategische goederen in Surinaamse winkels. Daarbij wordt de gemeenschap volledig betrokken, en de mogelijkheid gegeven aan de consument om zelf de prijsopnames te registreren en die via de prijsmonitoringapp, door te geven. Ook als er vervallen producten worden geconstateerd in winkels, mogen die worden doorgegeven. Door het inzetten van de app, kan de ECD doelgerichter de prijscontrole uitvoeren en de nodige maatregelen treffen.

EZ-minister Saskia Walden, stond samen met de overige coördinatoren en stafleden stil bij deze nieuwe ontwikkeling en zei, dat met deze app “consumenten nu meer macht in handen hebben”.

De participatie van de burger is daarbij vereist, deze zal ervoor moeten zorgdragen dat het project succenvol verloopt en de onderlinge concurrentie tussen de winkeliers. De minister beaamt dat met dit systeem transparantie komt in het prijzenbeleid tussen winkels stimuleert. Dit project heeft een bottom-up approach, waarbij winkelier en consument betrokken worden.

Hiermee wil het ministerie door de inzet van moderne technologie, de controle op de winkeliers verbeteren en de consument beschermen. “Er moet een duurzame oplossing komen in het heel distributiesysteem voor wat de communicatie betreft. Om de reguliere controlewerkzaamheden snel en efficiënt te kunnen uitvoeren, en ook gedurende de COVID-19-situatie is meer informatie nodig van de consumenten”, aldus Walden.

De consumenten kunnen volgens haar beter beschermd worden door informatie te verkrijgen over de kwaliteit en de prijswaarde van producten en waar ze verkrijgbaar zijn. De consument kan via de app: ez.gov.sr,een klacht indienen. Eenmaal via de app geregistreerd, zullen de consumenten uitvoerig de richtlijnen onder ogen krijgen en wat zij verder moeten doen.