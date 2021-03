Suriname en Frans-Guyana werken aan totale verwijdering skalians

Suriname en Frans-Guyana hebben een overeenkomst bereikt over de grens over de Marowijne- en de Lawarivier. Met het bereiken van de overeenkomst, kan volgens Antoine Joly, ambassadeur van Frankrijk in Suriname, nu de focus gelegd worden op grote vraagstukken zoals werkgelegenheid voor de populatie in de regio, het milieu, de strijd tegen kwik en de skalians. Wat dit laatste betreft, Suriname en Frankrijk voeren een nieuwe missie uit om de activiteiten te stoppen. Joly deelde gisteren aan journalisten mee, dat aan de Franse zijde, er geen skalians zijn, omdat ze verboden zijn.

“De enige skalians die gespot zijn, waren aan de andere kant, hoewel het toen nog niet helemaal duidelijk was op welke grens de skalians zich bevonden. We weten dat de meeste mensen die werken op de skalians Brazilianen zijn, hoewel de eigenaren met een vergunning Surinamers zijn”, stelde Joly. Volgens hem zijn er van de omliggende gemeenschappen, weinig bewoners de werken op de skalians. “De gemeenschappen die de activiteiten zien van de skalians, zijn al moe van de skalians, omdat ze weten dat het slecht is voor hun kinderen. Ze kunnen de vis niet eten en omdat er geen zuurstof in dat water is, is er haast ook geen vis”, zei Joly.

Volgens de ambassadeur, waren er een maand geleden minder skalians op de rivier toen Suriname en Frans-Guyana een gezamenlijke missie uitvoerden op de rivier. “Er waren minder dan tien. Er waren vier grote en een paar kleine. Misschien zullen er op andere dagen meer zijn, omdat het niet gemakkelijk is om de situatie te volgen.” De deadline voor de skalians om de activiteiten te stoppen was in november en is al verstreken. Er zijn plannen om de skalians te markeren en de bewegingen te kunnen volgen.

Het wordt volgens de ambassadeur tijd dat het verbod van de activiteiten versterkt wordt met maatregelen. Het neemt volgens Joly veel tijd om een 450 km lange rivier uit te kammen. “Soms zie je ze vanuit de helikopter, maar als je aankomt, geven ze aan dat ze niet werken.” Volgens hem worden een paar skalians nu ontmanteld. Suriname en Frans-Guyana hebben een overeenkomst bereikt over de grens over de Marowijne- en de Lawarivier. Deze overeenkomst is een aanvulling op het verdrag van 1915. De roep om de grens tussen beide landen officieel vast te leggen, werd luider nadat in 2018 optreden van de Fransen in de Marowijnerivier tegen skalians veroordeeld werden. Met de overeenkomst is de grenslijn bepaald vanaf de monding van de Marowijnerivier tot aan de samenvloeiing van de Lawa, Litani en Marowini. Volgens Joly, kunnen de autoriteiten van beide landen met de vaststelling van de grens beter te werk gaan. Hoewel de gesprekken om de grens in het zuidelijk deel te bepalen, voortgezet worden, zei Joly dat er geen druk is om die vast te stellen, gezien er geen activiteiten plaatsvinden in dat gebied. “Voorheen riepen beide partijen dat zij zich in hun grensgebied bevonden. Maar nu is het duidelijk voor iedereen”, stelde Joly. Hij benadrukte dat de Fransen niet gaan interveniëren in activiteiten op de Surinaamse zijde.

door Priscilla Kia