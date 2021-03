De Range Rover, SV Autobiography, bouwjaar 2019 die ex-governor Robert van Trikt via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor een bedrag van euro 285.000 had aangeschaft, gaat volgende week op de veiling. De moederbank heeft bekendgemaakt, dat het voertuig door middel van een openbare verkoop van motorrijtuigen, zal worden verkocht. De CBvS zal meerdere voertuigen die dag veilen, maar het voertuig van de ex-governor staat bovenaan de lijst, want de Range Rover met kenteken PM 09-00, staat al maanden op het terrein van de Centrale Bank. De onderliggende documenten voor de aanschaf van de Range Rover werden vorig jaar gelekt aan de media. Uit de documenten bleek dat Van Trikt SRD 1.7 miljoen had geleend bij de moederbank voor de aanschaf van het voertuig.