Ambtenaren in 2018 voor honderden SRD’s benadeeld

‘’De ambtenaren zijn bij de laatste loonsverhoging in 2018, voor honderden SRD’s benadeeld’’, zei David Bakker, voorzitter van de bond bij de Milieu-inspectie, vandaag op een persconferentie. Het gaat hierbij om ambtenaren in het Fiso-systeem. Dit systeem is in 2009 geïntroduceerd door de toenmalige regering met terugwerking naar 2008. Bakker legde uit dat bij de introductie, de salarisreeks een verhouding had van 1:4.13. Op 1 januari 2010 zou die verhouding moeten worden opgetrokken naar 1:6 conform het staatsbesluit. Dit is bij de salarisverhogingen in 2009 en 2010 gedaan. In 2012 kregen de ambtenaren wederom een salarisverhoging met de verhouding 1:6. “In 2018 is heeft de salarisverhoging plaatsgevonden, maar niet conform de regels 1:6. Dat wil zeggen dat je je eigen Fiso-regelgeving naast je hebt neergelegd”, stelt Bakker. Volgens Bakker is de verhoging op basis van de verhouding 1:3.98 gegeven.

“De verhouding van 2018 is lager dan de verhouding toen Fiso werd geïntroduceerd.” Hij legde uit dat een verhoging met de verhouding van 1:6 inhoudt, dat het salaris van een ambtenaar met zes vermenigvuldigd zou moeten worden. Met de verhoging met de verhouding 1:3.98, is de laagste groep ambtenaren (schaal 1b) voor SRD 75 per maand benadeeld. De ambtenaren in schaal 11a, hebben ongeveer SRD 3.242 minder gekregen per maand. Bakker geeft aan dat hij het probleem in december 2018 gelijk heeft aangekaart bij de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en vervolgens bij Michael Miskin als hoofdbestuurslid van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Volgens Bakker vroeg Miskin hem toen of hij wil dat de regering, geld moet gaan drukken. Na gesprekken met Ravaksur kwam er volgens hem ook geen schot in de zaak, totdat Miskin zijn adviseur belde en toegaf dat hij gelijk heeft. Het probleem zou volgens Bakker door de vakcentrales met de toenmalige ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken besproken moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Ook gesprekken in 2020 met minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, hebben niets opgeleverd, waarna de vakbondsleiders besloten om de ambtenaren via de media te laten weten wat er gebeurt. “Dit moeten de ambtenaren weten. We praten over wet en recht en we kunnen het niet zo laten als vakbondsleiders. De ambtenaren moeten hun recht krijgen en we zullen deze strijd aangaan. De ambtenaren zijn voor honderden SRD’s benadeeld. Ik weet niet hoe men dit gaat rechttrekken, maar men gaat het recht moeten trekken.” De bonden wachten de komende twee weken af wat er zal gebeuren. Een rechtszaak is ook een mogelijkheid om de zaak aan te vechten. Op vragen waar de regering het geld zal halen, zei Bakker dat de regering aan het volk voorhoudt dat er geen geld is. “Want als je nieuwe directeuren en beleidsadviseurs in dienst neemt en je ze gaat betalen, dat wil zeggen dat je geld hebt, anders ga je dat niet doen.” Bakker deelde mee dat zij niet te lang hebben gewacht, maar dat zij grote vakcentrales de ruimte hebben gegeven om de zaak bespreekbaar te maken en aan te vechten. De zaak wordt behalve door Bakker, ook aangevochten door Michael Sallons, voorzitter van de Werknemers Organisatie Openbare Werken en Imro Edam, die vier bonden van Volksgezondheid onder zich heeft en de Bond Sluizen en Gemalen.

door Priscilla Kia