De geruchten dat de regering de gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) rond heeft en dat de partijen vóór 21 maart 2021 een akkoord zullen tekenen, worden steeds luider. Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zegt dat mochten de geruchten op waarheid berusten, het goed nieuws is. Ramautarsing haalt aan dat hij zolang niets heeft gehoord van de regering, dat hij niets kan zeggen over de inhoud van de IMF-deal. ‘’Maar het zou goed nieuws zijn als de regering na acht maanden, eindelijk een goedgekeurd programma kan presenteren’’, zegt hij.

Ramautarsing geeft aan dat de VES op 12 januari een document heeft ontvangen van de regering, dat de VES op 25 januari van commentaar heeft voorzien. “Er was één keer een massavergadering met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Maar men heeft niet aangegeven, wat zij met de commentaren en adviezen zouden doen. Ik weet niet wat de status is, maar we wachten rustig af en hopen dat de regering goed is omgegaan met de zorgpunten”, stelt Ramautarsing.

Hij heeft het vermoeden dat de regering geen boodschap heeft aan het commentaar van de VES. Ramautarsing haalt aan dat de regering ondanks waarschuwingen, de exporteurs wil verplichten om 30 procent van hun opbrengst in valuta in te wisselen tegen de koers van de Centrale Bank van Suriname. De econoom noemt de maatregel ‘’een oneigenlijke exportbelasting, welke de export zal afremmen’’. Daarnaast houdt de regering vast aan een vaste wisselkoers, die zij intussen wel van SRD 14,29 heeft gedevalueerd naar SRD 16,30. Ramautarsing is van mening dat de SRD 16,30 ook niet de juiste koers is en dat de regering weigert op zoek te gaan naar de juiste evenwichtskoers.

Ramautarsing heeft de regering vanaf het begin verzocht het volk de waarheid te vertellen over de impact die de gang naar IMF zal hebben en geen mooie verhalen te vertellen. Met name vakbondsleider Ronald Hooghart, is fel tegen de komst van het IMF. Hij wijst nadrukkelijk op de gevolgen voor de samenleving en dreigt met stakingen indien de regering met het IMF in zee gaat. Ramautarsing geeft aan dat hij geen mensen wil bespreken, maar dat stakingen het probleem niet oplossen. Acties zijn vermijdbaar als de regering naar de bevolking teruggaat en eerlijk op zoek gaat naar draagvlak voor de noodzakelijke beleidsmaatregelen. “Ik heb reeds twee jaar geleden publiekelijk gezegd, dat het verkeerde beleid van de vorige regering ons in de armen van het IMF zou duwen. Ik had daarmee gehoopt dat ze (vorige regering) het beleid zou ombuigen. Alleen landen die er zelf een potje van hebben gemaakt, belanden bij het IMF. De nieuwe regering had dan ook geen keus”, zegt Ramautarsing. Hij blijft erbij dat ons land zonder IMF niet uit deze situatie zal komen. “IMF heeft weliswaar een slechte smaak in de mond, maar er zijn voorbeelden waar met IMF-ondersteuning, uitstekend werk is verricht. Het ligt aan ons financieel-economisch leiderschap, als we de pijnlijke maatregelen willen doorvoeren om vervolgens uit de situatie te komen. De mensen die zeggen dat het IMF niet nodig is, hebben ook geen realistisch antwoord hoe eruit te komen. Zonder een IMF ondersteund programma komen we niet hieruit”, aldus Ramautarsing.

door Priscilla Kia