WHO: ‘Geen reden om te stoppen met het gebruik van AstraZeneca-prik’

Het ministerie van Volksgezondheid is al op de hoogte van het bericht dat men in Nederland de komende twee weken stopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Dit besluit is uit voorzorg genomen, nadat er bij mensen in andere Europese landen die waren geprikt met het vaccin, bloedproppen waren waargenomen. In Suriname en Nederland zijn er geen gevallen bekend van bloedproppen na het vaccineren. De Technische Advies Commissie voor immunisatie tegen COVID-19, zal voor het ministerie, de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Het ministerie is naar verluidt, constant in overleg met de commissie. De vaccinatieactiviteiten in Suriname vinden daarom normaal voortgang.

De WHO heeft in een bericht gesteld, dat er vooralsnog geen reden is om AstraZeneca niet te gebruiken. Het ministerie van Volksgezondheid zal de bevolking op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom het AstraZeneca vaccin.

Statement WHO over AstraZeneca:

“Landen moeten niet stoppen met het gebruik van AstraZeneca COVID-19-vaccin, uit angst dat het bloedstollingen zou veroorzaken, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat dit waar is. Vaccinatie tegen COVID-19, zal het aantal sterfgevallen door andere oorzaken, niet verminderen”, zo reageert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op het besluit van landen die hun vaccinatiecampagne met het AstraZeneca COVID-19-vaccin uit voorzorg tijdelijk hebben stopgezet. Duitsland, Bulgarije, Denemarken, Noorwegen, Nederland, Italie, Ierland, Ijsland, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Luxemberg enThailand behoren tot de landen die het gebruik ervan hebben stopgezet.

Denemarken stopte na meldingen van een klein aantal bloedstolsels en een sterfgeval bij mensen die het vaccin toegediend hadden gekregen. Ofschoon er nog niet is bewezen of er een verband bestaat tussen het vaccin en de aandoeningen, hebben diverse landen ervoor gekozen, het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet toe te dienen. Ook Nederland is gestopt met toedienen van dit vaccin.

“Sterfgevallen door andere oorzaken zullen blijven optreden, ook na vaccinatie, maar zijn niet gerelateerd”, aldus de stelling van de WHO. Tot 9 maart zijn sinds het begin van de vaccinatieperiode in verschillende landenmeer dan 268 miljoen doses Covid-19-vaccins toegediend. De gegevens zijn gebaseerd op wat nationale regeringen hebben gerapporteerd aan de WHO. De organisatie benadrukt dat er tot nog toe geen gevallen van overlijden zijn gevonden die als oorzaak van COVID-19-vaccins kunnen worden toegeschreven.

Het wereldwijde adviescomité voor vaccinveiligheid (GACVS) van de WHO beoordeelt systematisch alle veiligheidssignalen en zorgen over vaccins met betrekking tot de veiligheid van het COVID-19-vaccin. Deze commissie is bezig met een zorgvuldige beoordeling van de huidige rapporten inzake het AstraZeneca-vaccin. Zodra de WHO een volledig en duidelijk overzicht heeft van deze gebeurtenissen, de bevindingen en eventuele wijzigingen in de huidige aanbevelingen, zullen deze onmiddellijk worden doorgegeven aan regionale en internationale partners op het gebied van volksgezondheid, waaronder de Caribbean Public Health Agency (Carpha).

Het agentschap stelt dat bijwerkingen die optreden na immunisatie met een vaccin, volledig moeten worden onderzocht, om verschillende complicaties uit te sluiten. Er zal bijvoorbeeld worden gekeken naar gelijktijdige ziekten, progressie van een ziekte en beoordeling van de batch vaccins, voordat de gezondheidsautoriteiten een definitieve beslissing zullen nemen.

Carpha merkt op dat het vaccin dat in het Caribisch gebied wordt gebruikt, niet dezelfde versie of batch is als die in Europa. Het agentschap moedigt personen die zijn gevaccineerd met een van de beschikbare COVID-19-vaccins in hun land, aan om ongewenste voorvallen die zich voordoen na vaccinatie, aan de lokale gezondheidsautoriteiten te melden.