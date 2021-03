Meer dan de helft van de leerkrachten die binnen ons onderwijs lessen verzorgt, kan niet adequaat omgaan met een computer. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur (MinOWC), zal daarom 6000 tot 7000 leerkrachten van de basisschool, trainen in computervaardigheden. “Je moet de leerkrachten zich zeker laten voelen om te werken met een computer op school, want als zij het niet kennen, dan worden ze bang en dan zullen ze de kinderen verbieden om het te gebruiken”, aldus onderwijsminister Marie Levens. Het traject voor deze training is inmiddels van start gegaan. De training heeft ook tot doel indien afstandsonderwijs te kunnen geven aan kinderen die extra hulp nodig hebben naast de reguliere schooluren.

39 praktijkscholen in aanbouw

De minister zegt dat er meerdere scholen in aanbouw zijn. Verwacht wordt dat de scholen nog in oktober van dit jaar, opgeleverd worden. “ In Atjoni komen de praktijklokalen vrij, zodat de kinderen weer practicum kunnen volgen en er zijn ongeveer 39 praktijklokalen overal in het land die afgerond worden, waaronder in Apoera, Coronie enz. Dit plan was er al, maar het gaat nu pas echt in de uitvoering, omdat de bank niet werd betaald. Want wanneer je een lening neemt bij de IsDB of de IDB, dan zijn er afspraken dat je moet beginnen met aflossen van kleine bedragen. Helaas werden ze niet betaald door de vorige regering, waardoor de plannen slecht uitgevoerd werden. De bank had toen de projecten stopgezet, maar nu worden deze plannen opgepakt”, aldus Levens.