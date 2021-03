Choennie: ‘De Bijbel belemmert niemand om het vaccin te krijgen’

De geestelijken van de Rooms-Katholieke Kerk in Suriname, geloven niet dat het vaccin iets te maken heeft met 666, het merkteken van het beest. Het beest staat voor de duivel of antichrist. Bisschop Karel Karel Choennie en pater Esteban Kross, hebben zich vandaag samen met andere religieuze leiders van het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS), laten vaccineren. “We zijn uitgenodigd om het gezamenlijk te doen om een sterk signaal te geven dat het veilig is en dat er geen godsdienstige en religieuze bezwaren zijn. Niet bij christenen, niet bij de moslims, niet bij de hindoes en de joden. De Bijbel belemmert niemand om het vaccin te krijgen. Wij hebben officieel een katholiek standpunt vanuit de Paus en daarin staat dat wij de morele plicht hebben om te vaccineren, ook al zouden er bezwaren zijn over hoe het vaccin is ontwikkeld”, zegt Choennie. Voor Kross is de vaccinatie deel van een goede campagne waaraan hij zijn ondersteuning geeft.

In gesprek met de media gaf Choennie aan, dat door zich te laten vaccineren, hij een bijdrage levert om anderen die bang zijn, over de streep te trekken. Op de vraag of hij gelooft in de berichten als zou 666 van toepassing zijn op het vaccin, zegt hij, dat het fake nieuws is en dat die beweringen, nergens op zijn gebaseerd. Kross: “Daar geloof ik niet in. De Bijbel is mijn specialisatie. Ik vind dat ik nergens redenen zie waarom ik die bijbelse tekst zou willen toepassen hierop. Soms denkt men iets, maar het is gewoon heel iets anders.

Ik weet heel erg veel van de Bijbel. Ik vind dat er geen enkele reden is om te geloven dat dat bijbelvers specifiek slaat op deze situatie.”

Choennie zegt dat het vaccin veilig is. Ook zijn er geen godsdienstige bezwaren tegen het vaccin. ”Ik geloof ook niet in conspiracy theorieën dat dit een manier is om ons allemaal onder controle te krijgen. Het is wetenschappelijk een doorbraak bij al het werk dat door zoveel deskundigen is gedaan. We krijgen al vanaf kinds af aan vaccins. Zonder vaccinaties zouden kinderen risico lopen op kinderverlamming, pokken en mazelen, maar dat alles hebben we niet meer dankzij het vaccineren”, stelt Choennie. Ook Kross deelt dezelfde mening over het belang van vaccinaties.

Aan andere christenen die geloven dat het vaccin te maken heeft met het merkteken van het beest, zegt Kross dat in de middeleeuwen, men ook overtuigd ervan was dat de pest die bijna aan twee derde deel van de bevolking van Europa en Azië het leven kostte, de vervulling was van de profetieën in de boeken Daniël en Openbaring. Ondertussen zijn we acht eeuwen verder. “Niet altijd is wat je denkt het geval. Vaccinatie is deel van het proberen een deel van een heel moeilijke virus onder controle te krijgen. Het is belangrijk dat we elkaar veilig houden en stap voor stap terug kunnen naar een gewone manier van leven. We noemen het het nieuwe normaal, maar het is niet normaal. Het is abnormaal”, stelt Kross.