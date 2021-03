Publieke gezondheidszorgdeskundige, drs. Ruben del Prado zegt in gesprek met De West,, dat het van belang is, dat wij meer aandacht schenken aan en meer investeren in onze gezondheidszorg en minder aan de ziekenzorg. Dit zegt hij naar aanleiding van de zorgwekkende situatie in de algemene gezondheidszorg van Suriname. Volgens Del Prado betekent dit, dat wij gezamenlijk naar een situatie toe moeten, waarbij ziekten worden voorkómen. “Dit is het allerbelangrijkste in de eerstelijnsgezondheidszorg. Bovendien is de primaire gezondheidszorg het recht van iedere burger, sinds onze participatie in de Alma Ata Declaratie van 1978”, aldus Del Prado. Voor wat betreft de zorg in ons land, heeft de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en hierbij haar visie gedeeld met de samenleving. Zij geeft, onder andere aan, dat er geen verstandige investeringen zijn gedaan in onze gezondheidszorg en dat wij nu in een situatie zijn beland van afhankelijkheid van donaties en hulp vanuit het buitenland. Mensen in de zorg moeten nu onder enorme druk hun werk uitvoeren. Bepaalde disciplines in de zorg kunnen met veel inzet en inventiviteit, af en toe zeer specialistische operaties uitvoeren. Als publieke gezondheidszorgarts zegt Del Prado, dat men meer dient te investeren in de preventieve gezondheidszorg. “Wat kan er volgens hem gedaan worden om bijvoorbeeld het groot aantal nierdialysepatiënten, terug te dringen?” Volgens hem, zouden wij juist veel minder dialysezorg nodig moeten hebben, door mensen via professionele publieke gezondheidszorgcommunicatie, samenlevingsinitiatieven en particuliere initiatieven zoals de One Stop Shop een gezonde Surinaamse samenleving creëren en deze duurzaam en gezond te houden, om zo nierziekten en andere chronische ziekten, te voorkómen.

COVID-19

Ook laat Del Prado de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 niet onbesproken: “Wat wij als Surinamers gezamenlijk na moeten streven, is dat rond 80 procent van onze samenleving tegen COVID-19 moet worden gevaccineerd.” Del Prado stelt: “De hoofdmotivatie van vaccinatie moet zijn, geen COVID-19 ziekte krijgen en als je wel besmet geraakt, je dan niet ernstig ziek wordt, fu Libi Langa.” Daarna kunnen we pas praten over het versoepelen van de COVID-19 preventieve maatregelen. Ook zegt dokter Del Prado, die directeur is van ‘Dek’ati International N.V.,’ over het nieuwe normaal: “Er komt nooit een ‘nieuw normaal’, COVID-19 heeft de wereld voor altijd veranderd. We zullen altijd hygiënischer moeten leven en voor frisse lucht moeten zorgen binnen onze gebouwen. En zal veel meer aandacht besteed moeten worden aan gezonde leefwijzen, zoals goede voeding, lichaamsbeweging en heel sociaal anderen blijven beschermen tegen onze ziektekiemen. De toekomst zal nooit meer zijn als hoe die was vóór 2020. Het zal anders zijn: bewuster en socialer en hopelijk met meer investeringen in de gezondheidszorg.