Niet alleen exportbedrijven betrekken

Om de Surinaamse munt te kunnen stabiliseren, heeft de regering recentelijk ervoor gekozen een zwevende inplaats van een vaste wisselkoers tegen de Amerikaanse dollar door te voeren. Zo worden exporteurs verplicht hun inkomsten in Amerikaanse dollars of euro’s op een lokale bank in Suriname te storten. Ook moeten de bedrijven 30 procent van hun valuta omzetten in SRD. “De maatregelen om de munt te stabiliseren, horen ook doorgevoerd te worden binnen de agrarische sector. Als wij uit deze financieel economische crisis willen komen, dan moeten wij meer valuta verdienen”, aldus de secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) Swami Girdhari, die gisteren te gast was in het programma Welingelichte Kringen.

Girdhari vertelde, dat de agrarische sector voor de pandemie 65 ton landbouwproducten per week via luchtvracht exporteerde. Maar door de sterke afname van de vluchten naar Nederland, is de export gehelderd naar ongeveer 15 ton per week.

Girdhari verklaarde, dat wij in Suriname veel valutaverdienende bedrijven hebben, bedrijven die voornamelijk hout, goud en agrarische producten exporteren. Girdhari stelde, dat de regering maatregelen afkondigt, maar het echter nog niet duidelijk is, op basis waarvan de exportwaarde bepaald zal worden door de douane. “Wij zien, dat alleen de bedrijven in de agrarische sector hun stem laten horen”, benadrukte Girdhari

Zo verklaarde hij voorts, dat de valutaverdienende bedrijven vanuit de lokale markt opereren, en zij volgens Girdhari ook hun valuta ontvangen, inclusief de betrokken banken. Volgens hem, zijn er makelaarskantoren, en architectenbureaus in ons land, die eveneens ook valuta ontvangen. “Echter ben ik er geen voorstander van deze bedrijven en deze organisaties te onderwerpen aan de maatregel van de regering. Maar het beleid van de overheid moet er wel op gericht zijn, het aantal bedrijven dat valuta ontvangt en verdient, te stimuleren” benadrukte Girdhari.

Hij stelde er ook, geen voorstander van te zijn, andere bedrijven en sectoren onderhevig te maken aan de maatregelen van de regering. Girdhari vertelde dat de exportbedrijven, behalve bij de muntstabilisatie maatregel, ook getroffen worden door de andere maatregelen zoals, de governmenttake, en de solidariteitsheffing. “De regering moet juist meer bedrijven die valuta verdienen incorporeren in haar besluit, omdat zij Suriname ook uit de crisis kunnen helpen halen”, aldus Girdhari.