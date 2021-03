Afgelopen week zijn enkele Caribische eilanden toegevoegd aan de lijst van hoogrisicolanden, want betekent dat reizen naar deze eilanden, ten strengste afgeraden wordt. Antigua, Barbuda en Curaçao worden nu beschouwd als een ‘zeer hoog risico’ voor reizen en zijn toegevoegd aan de lijst van het Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Antigua, Barbuda en Curaçao zijn deze week eveneens toegevoegd, met de vermelding Level 4: COVID-19 ‘Very High’. Op level 4 staan ook: Aruba, Saint Lucia en Mexico, die allemaal populair zijn bij Amerikaanse toeristen. Overigens kregen niet alle Caribische eilanden het hoogste risiconiveau. De Bahama’s en Bermuda werden geclassificeerd als Level 3: COVID-19 hoog, Grenada Level 2: COVID-19 Matig en Anguilla Level 1: COVID-19 Laag.

Hoewel het CDC afraadt om naar de eilanden te reizen, en van alle internationale bezoekers eist dat ze negatief testen op COVID-19 alvorens ze aan boord gaan van een vlucht naar de Verenigde Staten, werkt het CDC zijn lijst per land voortdurend per risiconiveau bij. Om de aanwijzing van een land te bepalen, gebruikt het CDC covid-gegevens, onder meer van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en kijkt naar incidentiecijfers en nieuwe casustrajecten.

Met de OpenThailandSafely-campagne hopen de organisatoren, toeristen op 1 juli weer te verwelkomen. Volgens de Amerikaanse ambassade in Barbados, de oostelijke Caraïben en de OECS, verwelkomen Antigua en Barbuda momenteel Amerikaanse reizigers. Passagiers die per vliegtuig komen, dienen te beschikken over een negatieve COVID-19 PCR-test. Reizigers moeten worden ook maximaal 14 dagen gecontroleerd op COVID-19.

Curaçao vereist dat Amerikaanse reizigers arriveren met een negatieve COVID-19 PCR-test en binnen 48 uur na hun vertrek, een online immigratiekaart en Passenger Locator Card invullen, aldus de Curaçao Tourist Board. Reizigers moeten ook een medische reisverzekering hebben afgesloten. Mochten ze tijdens hun verblijf ziek worden, dan zijn de medische kosten gedekt.

Hoewel veel Caribische eilanden Amerikaanse toeristen hebben verwelkomd (met hotels die COVID-19-tests ter plaatse opzetten om het voor mensen die naar huis reizen gemakkelijker te maken), hebben sommige eilanden hun grenzen gesloten vanwege de opkomst van nieuwe coronavarianten. De Frans-Caribische eilanden- St. Barts, St. Martin, Martinique en Guadeloupe, -zijn bijvoorbeeld gesloten voor de meeste niet-essentiële reizigers.

