De buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), stond vandaag in het teken van de internationale Dag van de Vrouw. De rode draad in alle toespraken was, dat vrouwen de ruggengraat van de natie zijn. Ook werd er gepleit voor een betere behandeling van de vrouw. Op enkele toespraken na, werden bijna alle toespraken gehouden door de vrouwelijke DNA-leden. Enkele vrouwelijke leden van het Korps Politie Suriname hebben aan het begin van de vergadering een spoken word voorgedragen waarin met lof gesproken werd over de vrouw, geweld tegen vrouwen werd afgekeurd en de vrouw werd opgeroepen om voor zichzelf op te komen.

Het parlement stond ook stil bij de vrouwen die om het leven zijn gebracht door geweld en nam voor hen 1 minuut stilte in acht. “Als het vrouwen goed gaat, gaat het ons goed”, zei Ann Sadi (NDP). Zij stond vooral stil bij de vrouwen die hard zij getroffen door de covid-pandemie en die door de covid-maatregelen met de handen in het haar zitten. Sadi riep de regering op de noden van in het bijzonder de vrouwen te ledigen, te beginnen met het uitbetalen van de AKB-gelden en de covid-steun. Daarnaast pleitte zij ook voor de behandeling van de wetgeving ter versterking van de positie van de werkende vrouw, de wet voor gelijke arbeidsbehandeling om discriminatie tegen te gaan, de wet om seksuele intimidatie en molest tegen te gaan, de wet werktijdenregeling en de ontwerpwet die gezondheidsrisico’s voor vrouwen in acht moet nemen op het werk.

Soerjani Mingoen (VHP) zei dat de Surinaamse vrouw hard is getroffen door de pandemie, maar toch de ruggengraat vormt voor het herstel van de samenleving en de economie. “Mannen en vrouwen zijn in relatie tot elkaar geschapen en hieruit vloeit voort dat hetgeen dat de waardigheid van de vrouw aantast, de man ook aantast. Laten vrouwen en mannen elkaar leren ontdekken als gelijkwaardig partners, thuis, op het werk, in het zakenleven en in de politiek.”

Taschana Losche (NDP), pleitte vooral voor de ondernemende vrouw in Suriname. Cheryl Dijksteel (VHP), haalde enkele feiten aan als het gaat om vrouwen. “Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking, doen 66% van al het werk, verdienen 10% van het wereld inkomen, hebben 1% van alle bezittingen, van alle armen op de wereld is 75% vrouw, van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw, van al de vluchtelingen is 75% vrouw en van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw”, stelde Dijksteel.

Hoewel vijftien vrouwen zitting hebben in het hoogste college van staat, wordt deze ontwikkeling niet vertaald naar meer vrouwen in een besluitvormingspositie. “Het moet meer, beter en indringender om te kunnen spreken van invloed met impact. We moeten werken om de obstakels die vrouwen belemmeren om hun rechten te beleven weg te werken. Vrouwen blijf positief en gebruik de positief om door te gaan”, stelde Dijksteel.

Reshma Mangre (VHP): ‘‘Vrouwen, be the heroine of your life, not the victim. You are the backbone of the nation. Our voices can change the world.’’. Haast alle vrouwen hebben een ode gebracht aan vrouwen die de strijd hebben geleverd voor gelijke rechten van de vrouw. Patricia Etnel (NPS) haalde aan dat deze heldinnen, vrouwen de kracht geven om te strijden totdat alle doelen bereikt zijn.

Marinus Bee, voorzitter van het parlement, zei dat in de hedendaagse samenleving superioriteit niet meer mag bestaan of aanvaard zuiver op basis van geslacht. “Vrouwen hebben met veel overtuiging bewezen dat zij een gelijkwaardige partner zijn. Het parlement kan slechts bijdragen aan het versterken van de juridische positie van de vrouw binnen de samenleving. We beseffen dat enkel met aangepaste wetten en regelgeving we er nog niet zullen zijn, maar hopen daarmee wezenlijk bij te dragen aan gendergelijkheid en meer acceptatie van vrouwen in alle sectoren van onze samenleving.” Bee riep iedereen op om de 100ste viering van de Internationale Dag van de Vrouw als uitgangspunt te stellen voor de uitbanning van ongelijkheid op basis van geslacht.

President Chandrikapersad Santokhi, haalde aan dat vrouwen nog keihard moeten vechten voor gelijke rechten en kansen. Ze worden volgens hem, gedupeerd en nog steeds als zwak aangemerkt. “Deze onderschatting van de vrouw mogen wij niet accepteren en de verandering begint bij ons allemaal. We moeten onze mind resetten en laten we dat vandaag en nu doen. Vooral mannen met name, moeten naar een positieve houding naar de vrouw toe als het gaat om een gelijkwaardige behandeling en het bieden van gelijke kansen aan de vrouw”, stelde Santokhi. Hij riep alle vrouwen op zich niet te laten ontmoedigen, maar op de voorgrond te treden. De mannen riep hij op om hen daarin te ondersteunen. “Laat u niet ontmoedigen. Laat u niet uit het veld slaan. Ik ondersteun u daarbij persoonlijk”, aldus de president.

-door Priscilla Kia-