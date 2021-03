Ricardo Bhola, districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, heeft gisteren de commissie Homeless People geïnstalleerd met als doel de zwerversproblematiek structureel aan te pakken. Volgens Bhola, is het een chronisch probleem dat ons allen raakt. Hij geeft aan dat hij gekozen heeft voor de naam ‘’homeless people’’, omdat dat volgens hem, humaner klinkt. “Zwerver klinkt denigrerend. We kennen de omstandigheden niet, maar we gaan ervan uit dat niemand homeless wordt geboren. Het probleem is manifest in straten van Paramaribo en de overlast is bekend”, zei Bhola gisteren in gesprek met Trishul Broadcasting Network.

“Ik heb dit probleem jaren met lede ogen aangezien. Nu ben ik in staat te kijken hoe het probleem structureel op te lossen voor land en volk. Ik was een fervente bezoeker van de Waterkant en heb die gaandeweg achteruit zien gaan. Er zijn veel klachten. Mensen slapen op de toonbanken, er is een onhygiënische situatie, ze halen vuilbakken overhoop en zwerfvuil ligt overal. Er is ook veel lawaai voor omstanders die willen relaxen”, stelde Bhola.

Henk Amstelveen zit ook in de commissie. Hij heeft enkele jaren terug op plantage Groot Chatillon, 85 hectare gekregen om zijn daklozenproject uit te voeren. Hij haalde aan dat hij al een groep heeft opgevangen, maar dat het andere deel dat nog in de stad is, in de steek is gelaten. Amselveen vindt dat de daklozen niet geholpen moeten worden, omdat de toeristen last van ze hebben, maar omdat ze Surinamers zijn die niet op straat hoeven te zijn. “De gemeenschap wijst dit af, maar als je iets afwijst, moet je er iets tegenover zetten”, aldus Amstelveen.

Hij haalde aan dat hij veel ondersteuning heeft gehad van ex-minister Jerry Miranda van Openbare Werken en dat minister Riad Nurmohamed het project heel goed heeft opgepakt. Hij gaf aan alleen te willen werken met mensen die het project bezoeken om te kijken wat voor werk hij al heeft gedaan met de mensen die hij reeds heeft opgevangen. Er moet volgens hem ook iets komen voor vrouwen. “Als je kan overnachten in de binnenstad, moet je potentie hebben. Als je dat overleeft, is er potentie die je kunt omzetten in iets anders”, aldus Amstelveen.

De commissie moet oplossingsmodellen bedenken om het vraagstuk van dak- en thuislozen structureel op te lossen. De mensen die op straat leven, moeten na het maken van een stappenplan opgevangen en begeleid worden, waarna zij geleidelijk aan in de samenleving moeten terugkeren. In de commissie zitten vertegenwoordigers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, Justitie en Politie en vertegenwoordigers van de horecasector.