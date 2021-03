Ex-president Desiré Bouterse is gisteren ruim drie uur lang gehoord als getuige in de zaak van de Trinidadiaanse opiniepeiler Derek Ramsamooj. Bouterse werd geconfronteerd met diverse verklaringen, waarbij Ramsamooj in opdracht van hem opiniepeilingen zou hebben verricht. Volgens Bouterse, heeft Ramsamooj in opdracht van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) werk verricht. Bouterse heeft gisteren verklaard, dat hij als president geen opdracht heeft gegeven om een country risk analyse te maken. Het rapport is volgens verklaring van Bouterse, voor de SPSB gemaakt. Volgens eerdere verklaringen van Maureen Nibte, advocaat van de opiniepeiler, is Ramsamooj inderdaad betaald door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), maar heeft hij werkzaamheden verricht voor Bouterse. Ramsamooj heeft een aantal rapporten gemaakt en onderzoeken gedaan voor de ex-president. Alle resultaten heeft Ramsamooj op verzoek van de ex-president gemaakt en ook weer aangeboden.

Ramsamooj zou opiniepeilingen hebben gedaan voor de NDP en zou toen voor zijn verdiensten zijn uitbetaald door de SPSB. Volgens advocaten is het zo, dat indien Bouterse de opdracht zou hebben gegeven, er een missive moest zijn.

Eerder verklaarde Nibte ook tegenover de media, dat de toenmalige president aan Ramsamooj had gezegd, dat Ramsamooj moest gaan ontvangen bij de SPSB. Ramsamooj heeft toen al zijn declaraties en invoices ingediend bij de SPSB, zoals hem was gezegd. “Zelfs toen hij zijn declaraties digitaal inleverde, werden een aantal mensen meegenomen in de Cc. Hij moest soms weken wachten op zijn geld”, aldus Nibte. In het politioneel onderzoek dat wordt verricht betreffende de fraudeaffaire bij de SPSB, is de consultant Derek Ramsamooj vorig jaar aangehouden en in verzekering gesteld door het Openbaar Ministerie. Hij wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude en heeft gehandeld in strijdt met de Anti-corruptiewet. Ramsamooj is de tweede persoon die is aangehouden in het kader van dit onderzoek. Als eerste werd de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, aangehouden en ingesloten. De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname, is belast met dit strafrechtelijk onderzoek. Er was reeds een onderzoek gaande naar de malversaties bij de SPSB. Naar verluidt is ook gebleken, dat Ramsamooj consultant was voor de NDP. Hij was het brein achter de NDP-opiniepeilingen van de afgelopen tien jaar.