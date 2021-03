De secretaris van het Visserscollectief, Mark Lall, zei gisteren in het tv-programma Kenniskring, dat het overgrote deel van onze vis geëxporteerd wordt. “De economische bijdrage die de visserijsector aan Suriname levert, is in de laatste jaren flink gegroeid voor wat betreft de bedrijvigheid”, aldus Lall. Vervolgens zei hij, dat Suriname, tussen de 5.000 en 9.000 ton aan garnalen, en ongeveer 39.000 ton aan vis exporteert. Volgens Lall, heeft de visserijsector wél een invloed op andere sectoren heeft, omdat er ook gebruik gemaakt wordt van deze sectoren, zoals de brandstofsector. De export levert op jaarbasis volgens Lall ongeveer 100 miljoen USD op. Deze informatie heeft hij echter uit het FAO rapport gehaald. Lall verklaarde, dat er in het kader van het vergunningenbeleid en op dat van het management, een heel groot probleem heerst. Ook de IUU Fishing, dat te maken heeft met de illegale visserij, heeft volgens Lall, te kampen met enige problemen.

Lall: “Het illegaal vissen in onze wateren komt nog steeds veelvuldig voor. Heel wat vis wordt uit Suriname gesmokkeld en wij beschikken nog steeds niet over de juiste data.” Ook stelde Lall, dat de ondersteuning voor productie aan de locale vloot ontbreekt. “De ondersteuning die wij momenteel niet krijgen betreft de brandstof.

Echter wordt de industriële vloot wel voorzien van goedkopere brandstof, maar de bevolkingsvisserij heeft tot nu toe geen ‘duty free’ brandstof gehad”, benadrukte Lall.

Lall zei, dat er illegale visserij binnen onze wateren plaats vindt, en die volgens hem heel moeilijk te controleren is. Zo moeten er heel wat administratieve maatregelen getroffen worden, om het illegaal vissen te voorkomen.

Maar als een boot bijvoorbeeld niet aan een nummerplaat voldoet, hetgeen vereist is, kunnen de boten volgens hem, in feite aan de ketting gelegd worden.

Lall: “Wij hebben de laatste jaren wel een kustwacht, maar eerlijk gezegd worden er heel weinig controles en acties uitgevoerd door de politie of de marine, om de illegale visserij als zodanig te bestrijden.”

Lall vertelde, dat ook de Chinezen die illegaal in onze wateren visten, vertrokken zijn. “De Chinezen voldeden niet aan de eisen zoals vastgesteld in onze wetgeving, waardoor zij terug naar hun land moesten”, aldus Lall.

Met betrekking tot de visprijzen, zijn die volgens Lall sterk afhankelijk van het marktmechanisme.

“Als wij de prijzen voor vis omlaag willen krijgen, gaan wij echter ondersteuning van de regering nodig hebben om ‘duty free’ brandstof te krijgen, zodat de expeditiekosten redelijk omlaag gaan”, stelde Lall.

Vervolgens stelde hij, dat de regering ook een optie heeft om een compensatie te geven, zodat de kosten van vis gedrukt kunnen worden en als gevolg daarvan 1 kg vis goedkoper kan worden.