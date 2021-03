‘Maatregelen moeten samenhangend zijn, korting reeds achterhaald’

De agrarische sector maakt een zware periode door. Door de verhoging van de governmenttake vorig jaar, dreigde de sector achteruit te gaan. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) besloot daarom middels een brandstofkorting de sector tegemoet te komen. De korting houdt in dat agrariërs de SRD1 verhoging op de governmenttake niet hoeven te betalen en dat zij op elke liter benzine, SRD 0.50 korting krijgen. Om in aanmerking te komen, moesten de agrariërs zich laten registreren bij LVV. Volgens LVV-minister Parmanand Sewdien, zal de brandstofkorting via de belastingen worden verrekend. Het ministerie van Financiën zal belast zijn met de verdere afhandeling.

De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie, zegt tegenover de krant, dat de korting reeds achterhaald is.

Volgens hem is de korting momenteel een druppel op een gloeiende plaat. “Wanneer men maatregelen presenteert, moeten ze samenhangend zijn. De brandstofkorting is een goed ding, echter is die achterhaald. Intussen is de brandstof met bijkans SRD 6 per liter gestegen en deugt de korting bijna niet meer. De overheid, met name LVV, moet leren om in één keer goede maatregelen te implementeren. Doe het in één keer goed en je hoeft niets meer te saneren”, aldus Bhikharie.

De president heeft onlangs aangegeven, dat de brandstof wederom met SRD 0.50, verlaagd zal worden, maar Bhikharie zegt, dat dat niet veel zal schelen. De brandstofkorting zal via de belasting verrekend worden, maar dat is volgens Bhikharie, geen probleem. ‘’Contant geld werkt corruptie in de hand. De vrees voor de belastingen zal er altijd zijn.

Echter moet men zich geen zorgen maken, dat de belastingen andere aftrekkingen zal plegen. En ook al zouden ze aftrekken, het is terecht, je moet niet dokken voor je plichten. Boeren moeten niet vrezen, dat er afgetrokken zal worden. Alleen als je zaken verbergt, zal je het erg vinden”, aldus Bhikharie.

door Orsilia Dinge