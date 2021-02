‘Consumptierijst zal onbetaalbaar worden’

Het oogstseizoen voor de padieboeren zal binnenkort aanvangen. Volgens de voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie,, hebben de boeren veel moeten doorstaan om deze oogst te kunnen redden. Hoewel de oogst nog moet beginnen, zegt Bhikharie tegen De West, niet tevreden te zijn over de gang van zaken. Volgens hem zijn er binnen de rijstsector, personen die de regering onder druk willen zetten. Zij willen gedaan krijgen dat de prijs van natte padie fors verhoogd wordt. Bhikharie doet een beroep op de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, om in gesprek te gaan met de padieboeren die de verhoging toejuichen. Bhikharie zegt, dat er padieboeren zijn die de prijs van een baal padie plotseling van SRD 120 naar SRD 300 willen opschroeven. Het is volgens hem begrijpelijk, dat de boeren meer willen verdienen aan de natte padie, maar een verhoging van bijkans 200 procent, vindt hij te gortig. Indien de verhoging toch doorgevoerd wordt, sluit Bhikharie niet uit dat consumptierijst onbetaalbaar wordt.

“Vorig jaar nog was de prijs per baal natte padie SRD 120. Wat we bij de groep die de verhoging toejuicht zien, is dat ze een politieke druk op de regering wil uitoefenen. Het gaat om mensen uit een strategische hoek met een politieke agenda, die de verhoging eisen”, aldus Bhikharie.Volgens Bhikharie zal de consument het gelag betalen als de prijs voor natte padie zo drastisch verhoogd wordt. Rijst is in ons land basisvoedsel en dient volgens Bhikharie, betaalbaar te zijn voor een ieder.

“De prijs voor padie moet minimaal zijn, alleen zo kan de prijs voor consumptierijst laag liggen.

De BSP probeert de consument te beschermen, vooral omdat die het eindproduct koopt. De kosten moeten niet op de consument verhaald worden”, zegt Bhikharie. Tot slot zegt Bhikharie, dat niet eens 60 procent van de rijstbedrijven bereid zal zijn de verhoging te betalen. “Vorig jaar kon men niet eens SRD 20 per baal natte padie missen, hoe verwacht men dat men met 200 procent verhoging akkoord zal gaan?”, aldus Bhikharie.

door Orsilia Dinge