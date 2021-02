POLITIEK HEEFT SURINAM AIRWAYS VERNIETIGD

Het gaat slecht met SLM, omdat het staatsbedrijf voornamelijk door het economisch wanbeleid van de toenmalige regering, zware klappen heeft moeten incasseren. De SLM heeft naar verluidt in de afgelopen 10 jaar, miljoenen US-dollars aan verlies geleden. Deze rode cijfers zijn te wijten aan mismanagement als gevolg van de vele wisselingen van de leiding bij het staatsbedrijf. De verliezen van de afgelopen jaren zijn te wijten aan de regeringen Bouterse, die verzuimd hebben in te spelen op de mogelijkheden die zich voordeden voor onze luchthaven om een hub te worden voor verschillende grote luchtvaartmaatschappijen. In plaats van de financiële voordelen te bekijken, werd de SLM steeds misbruikt om vriendjes te accommoderen. De SLM is naar de mening van Keerpunt, gewoon vernietigd door de politiek en zulks zal niet veranderen als zaken niet totaal over een an-dere boeg worden ge-gooid. In 2018 was de regering Bouterse van mening, dat al-les perfect ging met de Surinaamse economie. Niets was minder waar, want de economie werd kunstmatig overeind ge-houden door de vele leningen die waren afgesloten door de statisticus op Financiën, die nu inmiddels de status van voortvluchtige verdachte heeft. De regering Santokhi heeft onlangs beloofd, de SLM uit de financiële misère te halen. Helaas denkt Keerpunt, dat dit voornemen alleen positief zal uitpakken als het staatsbedrijf wordt geprivatiseerd, want om zich volledig te kunnen concentreren op de vliegdiensten, heeft de SLM toentertijd al een deel van haar onroerend goed op de veiling moeten doen. Wat blijft er nu nog over, als de panden van Residence Inn in Paramaribo zijn verkocht. De SLM leed in de jaren daarvoor al miljoenen dollars verlies door dit niet rendabele hotel, vandaar die beslissing. Vervolgens kwam de directie van SLM in 2019 met het ‘briljante’ idee, de Airbus A340 te vervangen door een Boeing 777. Airbus was zeer gebelgd over dit besluit en stelde, dat de SLM haar beslissing ten aanzien van het leasen van de Boeing-777, moest heroverwegen. Airbus stelde, dat de overgang van airbus naar Boeing, USD 3 miljoen meer zou kosten. Wat er toen ook nog bij kwam kijken, was dat de 777 te ‘groot’ was voor de SLM en extreem duur was om te leasen en exploiteren. Het besluit om te kiezen voor een 777-200ER, was noch technisch, noch economisch verantwoord. Maar de directie van de SLM wenste niet van haar Boeing-plan af te stappen. De Boeing-777 stond vorig jaar daarenboven langer dan zeven maanden op de JAP-luchthaven en kon niet worden ingezet op de Mid-Atlantische route, omdat het certificeringsproces zich al langer dan een jaar voortsleepte, omdat luchtvaartwaakhond CASAS (Civiel Aviation Safety Authority Suriname), niet wenste mee te werken. In mei van dit jaar moet de Boeing te-rug naar de leasemaatschappij en de SLM zit nu wel met de handen in het haar met betrekking tot deze kwestie. De lease van het vliegtuig betreft een enorme kostenpost en het vliegtuig heeft bijna geen geld kunnen verdienen. De afgelopen week stond op onze Luchthaven te Zanderij, een toestel van Air Belgium met vluchtnummer PY993, dat vanuit Schiphol was gearriveerd. De SLM Boeing 777 staat namelijk momenteel op Schiphol voor onderhoud en reparatie van een technisch mankement. De SLM moest daarom weer een Airbus van Air Belgium inhuren om de vluchten van Amsterdam naar Paramaribo vice versa, te kunnen uitvoeren. De mensen die de Boeing 777 door de strot van SLM hebben gedrukt, zijn niet meer aan de politieke macht, maar de gevolgen van dit absurde experiment zien we nu.

Allerlei deskundigen hadden gewaarschuwd voor dit vliegtuig en zelfs Airbus heeft via de media, haar verontwaardiging laten blijken. Nu zit de SLM met de gebakken peren van een Boeing 777, die bijna niet heeft gevlogen, maar nu al mankementen vertoont. Wij hebben allang vernomen, dat de keuze voor een Boeing 777 werd gemaakt door de politieke druk van de Bouta-regering. Het vliegtuig staat momenteel op Schiphol en zal pas worden ingezet, als het helemaal in goede staat verkeert. De leaseperiode van de Boeing 777 zal binnenkort aflopen en er wordt nu al gekeken wat voor kist er in de plaats geleased zal worden.

Keerpunt vraagt zich af, wat er met het plan is gebeurd, want de SLM zou hierna een Boeing Dreamliner in lease krijgen. Wij hopen dat er een goede analyse gemaakt wordt, alvorens er een definitief besluit wordt genomen.