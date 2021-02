Als een virus zich drastisch verspreidt, kan het steeds een heel klein beetje veranderen. Meestal is die verandering (mutatie) zo klein dat ze bijna geen invloed heeft op hoe ziek je wordt en de manier waarop het virus zich verspreidt. Soms zorgt een verandering er wel voor dat een virus zich makkelijker kan verspreiden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland, houdt veranderingen in het coronavirus SARS-CoV-2 en de gevolgen ervan, goed in de gaten. SARS staat voor: ‘Severe Acute Respiratory Syndrome’. Van SARS-CoV-2, zijn al duizenden varianten. Het is voornamelijk van belang te weten, of de varianten die zich manifesteren, ook nieuwe eigenschappen hebben die extra risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld omdat ze makkelijker overgedragen kunnen worden, omdat mensen er zieker van worden, of omdat de virusvarianten minder goed op vaccinatie reageren. De zogenoemde ‘Braziliaanse variant’ van het coronavirus, is al in zeker vijftien landen ontdekt. Maar in Brazilië zelf is de mutatie nog niet eens in elke deelstaat aangetroffen. Braziliaanse wetenschappers spreken liever van de P1 of ‘Manaus-variant’, naar de stad waar de mutatie zou zijn ontstaan. In die Amazonestad is de zorg ingestort, voor de tweede keer sinds het begin van de pandemie. “Dat maakt Manaus zo interessant, voor de hele wereld”, zegt viroloog José Eduardo Levi van het Medisch Instituut voor de Tropen van de Universiteit van São Paulo. Na de hevige eerste golf, in april en mei vorig jaar, daalde het aantal besmettingen spectaculair in Manaus. Wetenschappers dachten toen, dat er zo veel mensen in Manaus in contact waren gekomen met het virus, dat de groepsimmuniteit er was bereikt. Gezien de grenzen van ons land niet optimaal worden bewaakt, komen er frequent illegale Brazilianen op schoeners ons land binnen. Zij verdwijnen vervolgens naar het achterland, omdat zij daar een beter bestaan vinden. Deze mensen vormen een groot risico voor onze bevolking, omdat ze besmet kunnen zijn met corona en dan met name de Braziliaanse variant, die besmettelijker schijnt te zijn. Dit is een groot risico, omdat wij de afgelopen dagen een daling hebben gezien in het aantal besmettingen. Een nieuwe variant kan weer voor enorme chaos zorgen binnen de gezondheidszorg en vervolgens gaat alles weer op slot. Het nieuws van het afgelopen weekend vanuit Frans-Guyana was daarom ook niet fijn, want op zaterdag 13 februari werden vier positieve covid-monsters, die voor screening waren ingediend, positief bevonden; het waren varianten van COVID-19. Volgens de Franse ambassadeur, Antoine Joly, zullen deze monsters worden onderworpen aan verder onderzoek om met zekerheid vast te kunnen stellen, om welke variant het gaat (Brits, Zuid-Afrikaans of Braziliaans). “Vanaf het moment dat men de resultaten binnen had, werd het strikte isolatieprotocol onmiddellijk ingezet, en de gezondheidsdiensten in Frans-Guyana hebben direct op contacttracing gewerkt”, zegt Joly. Een van de vier personen is de afgelopen week overleden. De andere drie mensen zijn opgevangen door de gezondheidsautoriteiten als onderdeel van de versterkte covid-procedures. Op dit moment is de oorsprong van deze besmettingen nog niet bekend. De nieuwe werkwijze van de Fransen in de strijd tegen COVID-19 en de varianten, is voor de Franse autoriteiten bepalend, omdat het gaat om de omgang met contacten van besmette personen, die voorheen niet door de alarmeringsprocedures werden opgemerkt. De Surinaamse regering moet daarom niet wachten tot wij een variant tegenkomen, maar moet preventief te werk gaan, net zoals de Fransen het aanpakken. Het ministerie van Volksgezondheid hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kan gewoon hulp/advies vragen aan de Franse buren. Zij hebben vastgesteld, dat vanaf nu er contact wordt opgenomen met personen, die het risico lopen drager te zijn van een variant en gevraagd, mensen te waarschuwen, met wie zij ook in contact zijn geweest, en zo risico lopen door hun laatste contact met de drager van de variant. Voor deze tweede generatie mutanten en de mensen die met ze in contact kwamen, zijn de instructies als volgt:

Verheviging van de toepassing van anti-covid-maatregelen en in het bijzonder het dragen van het liefst een chirurgisch masker in aanwezigheid van andere mensen.

Telefonisch contact onderhouden.

Vrijwillig verminderen van sociale contacten gedurende de daarop volgende 7 dagen.

Voer onmiddellijk een diagnostische test uit na de eerste bekende symptomen.