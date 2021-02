“De naam Hoefdraad heeft voor velen Surinamers een bittere smaak. Maar hij wordt niet beschermd door het Openbaar Ministerie en zeer zeker niet door het parlement”, zei de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, gisteren tijdens een Zoom sessie, die als onderwerp Anti-corruptie had. Dit zei Bee naar aanleiding van de vraag, waarom Hoef-draad, ondanks de Anti-corruptiewet, nog steeds niet aangehouden is en of hij misschien beschermd wordt door het parlement. Tijdens de sessie kon het publiek vragen stellen aan het panel dat bestond uit Bee, journalist Ivan Cairo en energiedeskundige Virendra Ajodhia. Volgens Bee geniet Hoefdraad totaal geen bescherming vanuit het parlement, en zeker niet van hem als voorzitter. Bee haalde aan, dat hij zelf ervoor heeft gezorgd dat er een vergadering werd uitgeschreven om de ex-minister van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. “Als het de vorige coalitie was, kon gezegd worden dat hij wordt beschermd.

Maar gezien hij schuldig bevonden is, zijn de wetten hierover duidelijk”, stelde de voorzitter. Volgens Bee is het werk van het parlement reeds gedaan en is het wachten op de procureur-generaal. “Ik ben zeker dat er gewerkt wordt aan de aanhouding van Hoefdraad, maar ze gaan hun strategie niet prijsgeven”, aldus de voorzitter. De bewindsman is van mening dat corruptie niets anders is dan misbruik maken van je machtspositie om vrienden en familie te bevoordelen. Volgens hem behoort nepotisme dus ook tot corruptie, echter moeten we het in Suriname breedvoeriger bekijken, omdat haast een ieder familie van elkaar is. “Als de persoon de competenties bezit om het werk te doen, dan gaan we niemand bewust uitsluiten. Zolang de persoon de kwaliteiten heeft, is er geen sprake van corruptie”, aldus Bee.

De voorzitter gaf verder aan dat wetten niet voldoende zijn om corruptie aan te pakken, het ligt ook aan een stukje opvoeding. “Men gebruikt mazen in wetten om hun corruptieve handelingen te plegen. Maar als je waarden en normen hebt, zou je niet overgaan tot deze daad”, zei de voorzitter. Bee gaf te kennen dat er nog werk aan de winkel is om de rechterlijke macht op één lijn te krijgen met de wetgevende macht, gezien deze in de afgelopen jaren flink is angetast.