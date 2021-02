De afdeling Voorlichting & Public Relations van het Korps Politie Suriname, maakte vorige week vrijdag bekend, dat alle dispensatiebrieven die door districtscommissarissen (dc’s) zijn verstrekt, de volgende dag zouden vervallen. De dc’s zijn ontevreden over het feit dat ze geen COVID-19-dispensatiebrieven meer mogen verstrekken. Volgens de burgervaders en –moeders, is een dc een wettelijk bevoegde persoon in een district om te handelen bij calamiteiten. Waarnemend korpschef Henry Seedorf gaf aan, dat dat de politie tijdens de controle heeft geconstateerd dat er veel dispensatiebrieven zijn verstrekt en dat er behoorlijk wat is misgegaan. Het is geen geheim dat er te hooi en te gras, dispensatiebrieven werden verstrekt.

Als het nu centraal gebeurt, is het gemakkelijker voor de politie om te controleren en weet de politie ook waarvoor er dispensatie wordt verleend. Natuurlijk gaan we niet alle dc’s over één kam scheren, maar er is behoorlijk veel mis gegaan. Velen die een dispensatie hebben gekregen, werken niet bij een essentiële dienst of hebben om een zwaarwegende reden dispensatie nodig. Als het nu centraal gebeurt, zullen we minder gevallen krijgen die het daglicht schuwen.

We zeggen bewust minder gevallen, omdat we weten dat er altijd sprake kan zijn van enig gesjoemel, waardoor er altijd wel mensen zijn die dispensatie krijgen, terwijl zij in feite daarvoor niet in aanmerking moeten komen. DC Shafiek Goelaman beweerde zelfs dat ministers en het Kabinet van de President, dispensatiebrieven hebben uitgereikt aan personen. We zouden dus nonchalant zijn om te denken dat alles goed zal verlopen als de dispensatiebrieven nu vanuit een centrale plek zullen worden verstrekt. Natuurlijk is het geen vrijbrief voor de politie om de zaak te misbruiken, maar wie controleert? En hoe betrouwbaar zijn de personen die controleren? Wie bepaalt wat een spoedgeval is? Wanneer mag een persoon zich zonder dispensatiebrief na de avondklok, op straat begeven? Vooral naar dit laatste moet goed gekeken worden. Er zijn mensen die zonder goede reden de avondklok overtreden, maar er zijn ook mensen die wel degelijk uit huis moeten gaan.