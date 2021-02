Volgens bronnen zou de regering Bouterse, een grote lening hebben genomen met als onderpand het verkavelingsproject Altona Village te Houttuin. Aan tal van Surinaamse jongeren is op dit project vlak voor de verkiezingen, een bereidverklaring gegeven.

Hoe zit het nu met dit project? De huidige regering zegt er niet meer over te gaan. Dit terwijl velen reeds kosten hebben gemaakt om een beschikking in handen te krijgen. Zijn jonge Surinamers die op zoek zijn naar een stukje rechtszekerheid, in de maling genomen? Of was dit project een grote verkiezingsstunt? Het hek dat toegang geeft tot het project, zou zelfs voorzien zijn van grote hangsloten. Door wie zijn deze sloten geplaatst? Dit is precies hetzelfde liedje als bij het woningbouwproject te noord, waarbij kansarmen volgens de regering Bouterse, in aanmerking konden komen voor een woning.

Terwijl men praat over het gegeven dat elke Surinamer recht heeft op een stukje grond, worden jonge Surinamers die misschien al een onderneming hadden kunnen starten op het beloofde stukje grond, van het kastje naar de muur gestuurd. Wij van Keerpunt, zullen het dan nog niet hebben over de kosten die zijn gemaakt voor ontbossing en de bouw. De huizen aldaar zijn overwoekerd door onkruid en niet meer geschikt voor bewoning. Ze zullen eerst gerenoveerd moeten worden

Dit terwijl er gezinnen zijn die dagelijks vragen om hulp, gezien zij de huur niet meer kunnen betalen en er bijvoorbeeld alleenstaande moeders zijn die de nacht moeten doorbrengen in een garage van derden. De minister van Regionale Ontwikkeling, Grond- en Bosbeheer, Diana Pokie, zou kunnen ingrijpen, want hoe langer de beschikkingen voor de behoeftigen op zich laten wachten, des te duurder het bouwen wordt!