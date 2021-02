In Suriname kunnen wij maar geen Anti-corruptiewet goed laten werken. Het ontwerp ligt al klaar en er is zelfs al een commissie hiervoor benoemd, maar op de een of andere manier, komt de wet maar niet tot een volledige inwerkingtreding.

Leidinggevenden van bedrijven, politici en andere ‘voorname’ (?) personen, die verstrikt zijn geraakt in een megacorruptieschandaal, worden hierdoor gewoon straffeloos gehouden.

Ook deze regering wekt de indruk er baat bij te hebben, dat corruptie doorgaat. Uiteraard betekent dit voor ons land een ramp. Zaken gaan maar door en nog steeds belanden mensen niet achter slot en grendel. De corruptie is zo erg dat de bevolking onmiddellijk verwacht van de autoriteiten, dat ze haar aanpakt. Miljoenen dollars zijn door corruptie op verschillende manieren verdwenen en verkwanseld. Ondanks alle ontkenningen, is duidelijk geworden, dat bepaalde figuren het volk bestolen hebben. Nu wordt het duidelijk waarom in ons land, de Anti-corruptiewet maar niet van de grond kan komen. Ook inzake de Naschoolse Opvang en Carifesta, waarbij het overduidelijk is dat meer dan 100 miljoen SRD verdwenen is, is het nog steeds rustig.

Niemand in De Nationale Assemblee die hier nog wat over zegt. Er zijn nog meer corruptie gevoelige zaken waarbij er ook heel veel geld is gestolen. Is het u nog steeds niet duidelijk, waarom onze staatskas zomaar leeg is geraakt? En dat komt echt niet door de dalende prijzen voor aardolie en goud, maar door wanbeleid en corruptie. Stelt u zich voor, dat als nu de Anti-corruptiewet wel gehanteerd wordt, hebben wij binnen de kortste keren, de poppen aan het dansen.

Jammer dat onze goedgevulde spaarpot van voor 2010, op zo een schofterige wijze is leeggehaald. De goede startpositie die wij als land hadden in 2010, is op de vuilnishoop terechtgekomen, door de vorige gasten die dachten dat een land leiden, hetzelfde is als een broodjeswinkel draaien. Het kan ook zo zijn, dat de Anti-corruptiewet uiteindelijk in werking treedt, maar met een zodanige samenstelling dat vrienden en familieleden toch nog buiten schot gehouden worden.