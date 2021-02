De twee weekend lockdowns in zowel de eerste als de tweede golf van COVID-19 in Suriname, hebben beide een positief resultaat opgeleverd. Dit concludeerde epidemioloog Radjesh Ori van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) gisteren op een persconferentie, en wel aan de hand van de statistieken uit de epidemiologische curve. Er is duidelijk een drastische afname gezien van het aantal positieven.

De tweede golf COVID-19-besmettingen is minder omvangrijk geweest. Hoewel deze heel snel is begonnen, is de afname van het aantal gevallen, ook zeer stijl geweest. Er zijn thans minder dan tien positieven per dag. Het reproductiegetal is momenteel 0.53 wat betekent, dat elk geval iets meer dan een geval kan veroorzaken. Ori geeft als voorbeeld, dat tien “cases” 5.3 gevallen kunnen veroorzaken.

Voor wat betreft het aantal testen per maand en de “positivity rate” (PR): In januari werden de meeste testen gedaan. Het maandgemiddelde voor februari is nu op veertien procent per dag. De PR voor 18 februari was 6.5 procent. De epidemioloog zei verder dat eerder meerdere malen is benadrukt, dat de PR onder de tien moet zijn. “We zijn al een paar dagen onder de tien, soms iets hoger, maar het gaat de goede kant op”, aldus Ori.

Naar leeftijdsgroep bekeken, is het sterftecijfer het hoogst in de groep 70-79 jaar. Echter is het percentage van personen die zijn overleden het hoogst in de groep 80-89 jaar. Er zijn twee keer zoveel mannen overleden als vrouwen: 63 procent tegenover 36 procent.