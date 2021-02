Het bestuur van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), zegt dat de bustarieven verhoogd moeten worden als er geen verandering komt in de situatie van de bushouders. Nadat de bussen vanaf maart 2020 in de garages zijn gebleven, zijn de bushouders in juli 2020 weer gestart met rijden. Vanwege de verhoogde prijzen van goederen, diensten en brandstof, zijn er nieuwe tarieven vastgesteld. Wij kunnen ons nog heugen dat de bushouders niet allemaal tevreden waren, omdat de tarieven naar hun mening, veel hoger zouden moeten zijn. Echter door bemiddeling van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en rekening houdend met het arme volk, hebben de bushouders water bij de wijn gedaan. De buschauffeurs hebben maar enkele dagen op basis van de nieuwe tarieven gereden, toen de regering besloot de governmenttake te verhogen. De nieuwe tarieven waren vanaf dat moment achterhaald. De bushouders en de chauffeurs kaarten dit probleem gelijk aan, en zeiden dat zij voor de gek waren gehouden. Zij voelden zich bedrogen. Tot acties kwam het niet, want de regering beloofde dat de bushouders ook in aanmerking zouden komen voor de covid-steun. We zijn nu al maanden verder en de bushouders hebben nog geen cent gezien. Zij zeggen dat er nog steeds geen duidelijkheid is over wanneer zij de gelden zullen ontvangen. Intussen zijn niet alleen de prijzen van levensmiddelen, maar ook van autobanden en andere onderdelen, verder omhoog gegaan. Bovendien is vorige week, de brandstofprijs weer gestegen. De bushouders hebben gecalculeerd dat het nieuwe tarief waarschijnlijk boven SRD 8 zal uitkomen als er geen verandering komt. We weten nu al dat een tarief van SRD 8, niet te dragen zal zijn voor het arme volk dat al zoveel moet inleveren. We begrijpen dat de bushouders ook gezinnen hebben, maar het volk kan niet nog meer belast worden. De regering moet daarom inkomen en de bushouders zoals beloofd, tegemoetkomen. In deze periode is er minder aanloop, waardoor de chauffeurs ook minder verdienen dan voorheen. Dat is reden genoeg voor de regering om in te spelen en de gelden uit te betalen. De regering heeft beloofd om het arme volk te beschermen. Dit is een van de aspecten waartegen de regering het volk moet beschermen.