Medewerkers Centrale Bank werden geïntimideerd

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, werd gisteren ruim vierenhalf uur geconfronteerd met getuigenverklaringen.

Rechter Maytrie Kuldipsingh confronteerde de ex-governor onder andere met de verklaringen van twee directeuren van de moederbank, te weten William Orie en Maikel Soekhnandan.

Volgens Soeknandan, liet Van Trikt vanuit de CBvS, vreemde valuta naar Chotelal overmaken zonder omschrijving. Volgens de verklaring van de ex-governor, kwam de betaalopdracht van het ministerie van Financiën. Van Trikt stelde, dat er geen regel is dat er voor een overmaking een omschrijving nodig is. De verklaring van Orie over het gedrag van Van Trikt was volgens de rechter, niet bevorderlijk voor de Bank. Volgens Orie ging de ex-governor tekeer, wanneer zaken niet verliepen zoals Van Trikt wilde. Men moest, aldus Orie, vaak rekening houden met de stemming van Van Trikt, omdat hij anders de medewerkers intimideerde. Beide directeuren verklaarden bij de rechter-commissaris, dat zij niet op de hoogte waren van diverse transacties. Van Trikt geconfronteerd met deze verklaringen, zei dat er e-mails zijn waaruit blijkt dat Orie en Soekhnandan op de hoogte waren van de contracten. Volgens Van Trikt, zijn er documenten die de directieleden ook getekend hebben. Van Trikt stelde, dat hij rechtmatig heeft gehandeld en benadrukte, dat de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, van alles op de hoogte was. Zijn advocaat Irvin Kanhai liet op de zitting, voice-berichten van Hoefdraad horen. De zaak gaat 30 maart weer voor. Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van Van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe, is wederom afgewezen door de rechter.