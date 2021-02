‘’Zowel Guyana als Suriname hebben geen toereikende faciliteiten aan de wal, om te voorzien in de groeiende behoeften van oliemaatschappijen die hun exploratie- en productieactiviteiten voor de kust van de twee landen blijven opvoeren. Maar deze stand van zaken zou vrij snel kunnen veranderen als de olieproducerende buren hun krachten bundelen om faciliteiten van wereldklasse te bouwen’’, aldus de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, tijdens een interview op een Guyanees radiostation.

“Een van de fundamentele dingen die we moeten doen, zowel Suriname als Guyana, is dat we een goede kustbasis moeten bouwen. Onze rivieren zijn zoals Berbice en Demerara met laagwatertij en dat is niet genoeg om offshore schepen en hun behoeften aan te kunnen. Beide regeringen kunnen dus proberen samen te werken en lokale inhoud in beide landen te behouden. Het werk hoeft niet naar Trinidad en Tobago of de Verenigde Staten te gaan, waar ze diepzeehavens hebben”, zei Elias.

In Guyana en Suriname zijn er onvoldoende diepwaterhavens door sedimentatie van verschillende rivieren zoals de Berbice, Essequibo, Demerara. Industrie-analisten hebben opgemerkt dat de strenge diepgangbeperking in deze rivieren betekent dat de grote bevoorradingsschepen die nodig zijn om bijvoorbeeld vracht naar booreilanden te brengen, niet gemakkelijk in deze landen kunnen aanmeren.

Ondertussen hebben Trinidad en Tobago, met meer dan 100 jaar ervaring in olie en gas, verschillende faciliteiten die exploratie- en productieactiviteiten in het land ondersteunen. In feite is de republiek met twee eilanden, een primaire bron geweest voor de meeste offshore-behoeften voor zowel Guyana als Suriname.

De presidenten van Guyana en Suriname maakten vorig jaar bekend, dat ze het potentieel onderzoeken van een gezamenlijke diepwaterhaven om ondersteunende diensten te verlenen voor de exploratie- en productieactiviteiten in het bekken. Achttien ontdekkingen gedaan door ExxonMobil bij het Stabroek Block voor de kust van Guyana, zijn gekoppeld aan ongeveer 9 miljard vaten winbare olie-equivalent bronnen, terwijl Morgan Stanley zegt dat de modellering van Surinames Block 58 aantoont, dat het een potentieel bevat van 6,5 miljard vaten olie-equivalent. Tot dusver hebben Apache en Total vier ontdekkingen gedaan in Blok 58. De olieproductie begon in Guyana iets meer dan een jaar geleden en volgens rapporten, streeft Suriname ernaar om over vijf tot zes jaar, met offshore productie te beginnen. Verschillende bedrijven in Guyana hebben projectvoorstellen ingediend en de relevante vergunningen aangevraagd bij de Environmental Protection Agency (EPA) om door te gaan met de bouw van walfaciliteiten. De bouw van een aantal van deze projecten zal naar verwachting dit jaar beginnen.

(Bron: oilnow.gy)