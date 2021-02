Sommige landen hebben de inentingen met het vaccin van AstraZeneca tijdelijk stopgezet, door twijfels over de doeltreffendheid van het middel bij ouderen boven de 55 jaar en zijn betrouwbaarheid. Volgens testen, biedt het vaccin minimale bescherming tegen het COVID-19-virus en de meeste proefpersonen in de studies waren tussen de 18 en 55 jaar. Hoewel het vaccin van Oxford-AstraZeneca volgens het Europees geneesmiddelenbureau (EMA), ook bij 65-plussers kan worden gebruikt, bestaat hier toch onrust over. Ook in Suriname is er een discussie gaande over de betrouwbaarheid van het vaccin.

Publieke gezondheidszorgdeskundige dokter Ruben del Prado, om een reactie gevraagd, zegt dat er eerst uitgebreid getest dient te worden op de werkzaamheid van een vaccin. “Er wordt inderdaad erg veel gesproken en geschreven over het AstraZeneca- vaccin uit Engeland in samenwerking met de Universiteit van Oxford, en dat dit vaccin niet geschikt zou zijn voor het vaccineren van mensen boven de 64 jaar, maar in geen van de betrouwbare berichten wordt er gezegd, dat het vaccin voor hen niet werkzaam zal zijn. Het juiste bericht luidt, dat er in de proefperiode te weinig mensen in die oudere leeftijdsgroep getest zijn op dit virus. Dus de vrijwilligers in de derde fase van de ontwikkeling van het vaccin, daar was maar 8 procent van de deelnemers ouder dan 64 jaar, getest.

Wat er nu gaat gebeuren, is dat het wordt aangehouden in sommige landen voor oudere personen en deze groep zal nog uitgebreid getest moeten worden en dat onderzoek vindt nu plaats. De werkelijkheid is dus niet, dat het vaccin niet werkzaam zal zijn voor mensen boven de 64 jaar”, benadrukt Del Prado. Volgens hem wordt er nu een grote groep van personen specifiek in deze leeftijdsgroep getest, om de werkzaamheid te bevestigen.

0-18 jarigen

Jongeren onder de 18 jaar niet vaccineren, heeft opnieuw te maken met het testen van de werkzaamheid van het vaccin. De drie vaccins met name; AstraZeneca, Pfizer en Moderna, zijn niet voldoende getest op jongeren onder de 18, vandaar dat het dus raadzaam is, het vaccin nog niet toe te dienen aan deze jongeren, voordat de werkzaamheid uitgebreid getest is op deze groep. “Uitgebreid testen op de werkzaamheid van een vaccin is van essentieel belang”, aldus Del Prado.

Moderna en Pfizer

De vaccins van Moderna en Pfizer zijn optimaal werkzaam na twee keer vaccineren. Bij de eerste vaccinatie, wordt het immuunsysteem ‘wakker gemaakt’ voor het SARS-CoV-2. “De tweede prik na een aantal weken is nodig, om het immuunsysteem optimaal te activeren, om ready te zijn, optimaal te vaccineren om klaar te staan voor een werkelijke infectie met het COVID-19 virus, dus inderdaad zijn er twee prikken nodig zijn van hetzelfde vaccin voor het volledige gereed maken van het immuunsysteem.”

China’s vaccin

Del Prado laat ook weten, contact te hebben gemaakt met collega’s in Guyana. “Eén van de vorige ministers van volksgezondheid zegt dat het aanbod (vaccin)uit China verder wordt bekeken, maar dat er nog geen afspraken zijn gemaakt voor levering van het vaccin uit China”, aldus Del Prado. Net als Suriname gaat Guyana gebruik maken van het COVAXIN-platform, waarbij vaccins, in eerste instantie, voornamelijk van AstraZeneca, zullen worden gekocht door Guyana.

Intussen heeft COVID-19 weer een leven geëist in het afgelopen etmaal. De patiënt is overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het gaat om de achtste dode voor februari. In totaal zijn in Suriname al 162 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. 19 personen werden positief getest na het nemen van 107 swabs. 17.8% van de mensen die getest werden, was positief. Het percentage moet onder de 10% dalen. 88 testen bleken negatief. 9 van de geïnfecteerden woont in Paramaribo en evenveel heeft Wanica als woonplaats. Van 1 persoon is het woonadres niet bekend. 33 mensen werden genezen verklaard. In ziekenhuizen worden 63 mensen behandeld. Daarnaast zijn 8 personen opgenomen op de Intensive Care Units. In isolatie verkeren thans 133 mensen die positief zijn. De regering zal de nieuwe maatregelen die getroffen zullen worden woensdag bekendmaken op een persconferentie.