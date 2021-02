Ook Zuid-Afrika heeft het toedienen van het AstraZeneca-vaccin opgeschort. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse minister Zweli Mhize van Volksgezondheid zondagavond gemeld tijdens een persconferentie. Uit een studie naar de eerste testresultaten van het vaccin is gebleken, dat het minder bescherming biedt tegen de milde en matige ziekteverschijnselen van de Zuid-Afrikaanse coronavirusvariant. Zuid-Afrika heeft één miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin gekregen en zou de volgende week beginnen met het vaccineren. De studie heeft nog geen “peerreview” gekregen, maar in verband met de resultaten, zal de regering wachten met vaccineren totdat er meer advies is ontvangen.

Het besluit komt na een onderzoek van de University of Oxford, naar de effecten van het AstraZeneca-vaccin op de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Meer dan tweeduizend vrijwilligers hebben twee doses van het vaccin ontvangen. Hieruit is naar voren gekomendat de bescherming tegen de Zuid-Afrikaanse variant minimaal is. Onderzoeksleider Shabir Madhi zei in een toelichting, dat de effectiviteit van het vaccin tegen meer serieuze klachten, niet goed is onderzocht, omdat de gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep 31 was. Dat is geen goede weergave van de bevolkingsgroep, die vooral wordt getroffen door ernstige symptomen van het coronavirus.

Regering Australië stelt burgers gerust

Het is de eerste maal dat de effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin tegen de Zuid-Afrikaanse variant werd onderzocht. AstraZeneca levert het komende kwartaal onder meer 40 miljoen doses aan de Europese Unie (EU). In totaal heeft de EU dit jaar ruim 300 miljoen doses van het vaccin besteld.

Dat de Zuid-Afrikaanse regering heeft besloten om voorlopig niet te vaccineren, is ook elders in de wereld niet onopgemerkt gebleven. De regering van Australië haastte zich maandag wel om haar burgers gerust te stellen. “Er is momenteel geen bewijs dat de vaccins van AstraZeneca en Pfizer, minder effectief zijn geworden bij het voorkomen van een ernstig ziekteverloop of sterfgevallen”, benadrukte de Australische-minister van Volksgezondheid Greg Hunt. In een reactie op het besluit van de Zuid-Afrikaanse regering laat Sarah Gilbert, de hoofdontwikkelaar van het Oxfordvaccin, aan de BBC weten dat, ernstige ziekte, nog steeds voorkomen moet kunnen worden met het vaccin. Ontwikkelaars komen bovendien later dit jaar met een aangepaste versie om de Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus kunnen bestrijden.

Suriname en het vaccin

Ook in Suriname zal Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin veel duidelijker en eerlijker moeten verklaren, waar Suriname precies staat, als het om een goed en betrouwbaar vaccin gaat, want AstraZeneca schijnt het niet zo goed te doen en is namelijk niet geschikt voor seniorenburgers, juist de groep binnen die samenleving en de mensen in de zorg die gelijk moeten worden gevaccineerd. Aanstaande woensdag zal de regering de aangepaste COVID-19-maatregelen bekendmaken.