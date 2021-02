Begin 2019 heeft de Wereldbank een bedrag van US-dollar 35 miljoen voor Suriname goedgekeurd, bestemd voor een overstromingsrisicobeheerproject. Deze lening was bedoeld om de drainage-infrastructuur te verbeteren en het Saramacca-kanaalsysteem, te versterken.

Dit project werd gefinancierd door de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en heeft een eindvervaldag van dertig jaar, inclusief een aflossingsvrije periode van zes jaar. Toen stelde Keerpunt reeds de vraag, wie ons zou kunnen garanderen, dat dit geld daadwerkelijk zou worden gebruikt om de drainage-infrastructuur te verbeteren? We kennen allemaal wel het bekende Nederlandse spreekwoord: ‘Van de hand in de tand leven’, wat betekent: zo gauw er geld is, wordt het meteen weer verkwist. Zo werkte de regering Bouterse nou eenmaal. Zij heeft met allerlei leningen/kredieten onze economie op een kunstmatige manier in stand gehouden. Er zijn in de afgelopen tien jaar, veel leningen afgesloten door de regering Bouterse, onder leiding van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, maar er werd zelden transparantie gedemonstreerd over waar het geld precies aan werd besteed. Afgelopen weekend was het weer raak. In verschillende delen van onze hoofdstad lagen de straten blank na de hevige regenval.

Paramaribo stond daadwerkelijk weer onder water en in bepaalde woonbuurten, kon men de sloten en trenzen niet meer zien. De toenmalige NDP-regering had geld geleend voor de afwatering, maar tot op heden, zien we geen verbetering in onze afwatering. Als zij toen in elke pomp vanaf Leonsberg USD 1 miljoen had geïnvesteerd, was er van die lening USD 25 miljoen over. Helaas kreeg de media zelden of nooit te horen, waaraan het geld werd uitgegeven. De regeringen Bouterse I en II, vonden het ongepast, wanneer ze werd voorgehouden dat het geld was verdampt, maar hoe moesten wij het anders noemen? De regeringen Bouterse heeft tot 2020, op onverantwoordelijke wijze geld verkwist. Ofschoon we in een economische crisis zaten, hebben de paarse regeerders nooit gelet op de centen. Hun leenziekte heeft onze economie wel onnodig kapot gemaakt.