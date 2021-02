Er zullen volgens berichten, binnenkort vergunningen verleend worden aan Guyanezen, om te vissen op onze Corantijnrivier. Dat heeft niet onze regering, maar een minister in Guyana, recentelijk bekendgemaakt. Echter werden wij hieromtrent niet door onze regering geïnformeerd. Noemen wij dat nou transparantie? Zou de regering niet eerder met ons moeten communiceren?

Irfaan Ali, de president van Guyana, heeft ook nog aan onze regering gevraagd, gezamenlijk mogelijkheden te bekijken, af te komen van stromannen die vergunningen tegen enorme bedragen verhuren en of verkopen aan Guyanese vissers. Zij zouden binnenkort vergunningen krijgen om te vissen in de Surinaamse maritieme zones. Volgens minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zal deze aangelegenheid en directe vergunningverlening, in het voordeel van Suriname werken, waarbij er meer werkgelegenheid zal komen en er ook meer inkomsten binnengehaald kunnen worden. Keerpunt vraagt zich af, hoe deze aangelegenheid alleen in het voordeel van Suriname kan werken, terwijl het klaarblijkelijk in het voordeel van de Guyanezen zal zijn. De regering maakt elke keer duidelijk, dat wij in de financiële crisis verkeren en wij de economie gezond moeten maken. Waarom gaat de overheid dan over tot het verlenen van vergunningen aan Guyanezen, die echter nadelig voor ons zullen werken.

Doordat Guyanese vissers gebruik maken van onze wateren en vervolgens met alle opbrengsten richting Guyana verdwijnen, heeft Suriname er geen enkel voordeel bij. Ook heeft Guyana ons tot op heden geen toestemming gegeven, om in hun wateren te mogen vissen. Daarenboven is Guyana ook niet met het initiatief gekomen ons dat aan te bieden. Terwijl wij geld nodig hebben om onze economie weer stabiel te maken, krijgt Guyana de gelegenheid om geld te verdienen door op de Corantijnrivier te vissen en werkgelegenheid te scheppen voor Guyanese vissers. Deze Guyanezen plunderen al jaren onze kustwateren en rivieren leeg en krijgen binnenkort ook de toestemming om te vissen in onze Corantijn. De regering dient dit voornemen per direct terug te draaien, omdat het in het nadeel van ons zal werken. Wij hoeven niet op alle aanvragen die de Guyanezen ons doen, in te gaan. Wij moeten zaken kritisch bekijken, omdat het uiteindelijk om het Surinaams belang gaat. Elke verkeerde aanpak kan verkeerd voor ons aflopen en de regering dient daar rekening mee te houden door diepgaan onderzoek in te stellen. Als wij niet gebruik mogen maken van de Guyanese maritieme zones, dan mag het absoluut ook niet bij ons in de Corantijn-rivier.