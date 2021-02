Op de officiële Covid-19 website van de overheid, zullen voorlopig geen actieve gevallen meer vermeld worden, totdat er een goed systeem is uitgedacht om de reële cijfers bekend te maken. Al een hele tijd kloppen de cijfers niet op de website. Hier is vaker op gewezen, maar volgens Volksge-zondheidsminister Amar Ramadhin, zouden de verschillen te maken hebben met de administratieve verwerking. Er is een verschil ontstaan tussen de feitelijke actieve gevallen en de cijfers op de COVID-19 website. Het aantal actieve gevallen, is volgens de minister het totaal aan positief geteste personen minus het aantal aan COVID-19 overleden personen. “Maar dit gaat pas op, als je iedereen die positief getest is, kan opsporen of in overheidsquarantaine of isolatie kan plaatsen.” Ramadhin maakte duidelijk, dat niet altijd de gegevens die zijn doorgegeven door mensen die zich lieten testen, correct zijn. Daardoor loopt het vervolgtraject stagnatie op. Overigens blijkt dat behalve cijfers, ook al maanden de informatie niet wordt bijgewerkt op de COVID-19 website, maar ze wel te vinden is op de website van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Wat de gemeenschap volgens Ramadhin zeker moet weten, is hoeveel testen zijn uitgevoerd, hoeveel positief zijn geregistreerd en hoeveel mensen zijn overleden, maar nog belangrijker is de trend van de infecties. In de praktijk is gebleken dat een bepaald percentage wel heel klein is en volgens de bewindsman niet meer te bereiken op het moment het resultaat binnen is. Wat dan gebeurt, is dat de persoon uit het systeem verdwijnt. Deze burgers zijn dus niet afgetrokken van de actieve gevallen. Er zal nu in overleg met de deskundigen een feitelijke telling plaatsvinden van alle ziekenhuizen en alle plekken waar er COVID-19 mensen zijn ondergebracht. Een ander probleem, is dat er niet genoeg menskracht is voor deze werkzaamheden. Ramadhin zei aan, dat het nimmer de bedoeling is van de overheid de samenleving onjuiste informatie te geven. De juiste actieve gevallen zijn belangrijk om een goed beeld te krijgen van de situatie. Alle landen ter wereld publiceren deze gegeven. De minister zei, dat het dashboard daarom een ander vormgeving zal krijgen, waarbij de tabel, actieve gevallen zal worden verwijderd, wat al is gebeurd.

Het besluit om de publicatie voorlopig op te schorten, is genomen door het ministerie in overleg met het Outbreak Management Team (OTM) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).