Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft gisteren in een Zoom COVID-19 persconferentie meegedeeld, dat de regering wegens de enorme negatieve ontwikkelingen van COVID-19 in ons land, genoodzaakt is nieuwe maatregelen door te voeren. In het kader van het vliegverkeer, zijn ook de maatregelen verder aangescherpt.

Brazilië

Ramadhin zei, dat er echter alleen repatriatievluchten uitgevoerd zullen worden, waarbij ingezetenen van Suriname terug kunnen komen. Ramadhin: “De laatste repatriatie vlucht vanuit Brazilië naar Suriname, is op 29 januari 2021. Dat is zowel de laatste inbound- als outbound vlucht.” Echter zullen vrachtvluchten niet worden onderbroken.

Nederland

Voor personen die naar Suriname moeten komen, zal dat volgens Ramadhin alleen bij urgente medische gevallen mogelijk zijn. Ramadhin verklaarde, dat personen die aankomen of vertrekken alleen bij urgente medische gevallen, toestemming verleend zal worden en bij overlijden zullen slechts familieleden in de eerste en tweede graad, worden toegelaten. Voor technici en essentiële personen, zal er wel aangetoond moeten worden, dat het om urgentiegevallen gaat, en de repatrianten vervolgens dan afgehaald zullen worden. Ramadhin: “Dat is echter voor ingezetenen, die langer dan 6 maanden in Suriname zullen verblijven.” Ramadhin verduidelijkte, dat er geen toestemming gegeven zal worden voor vakantiegangers die naar Suriname willen afreizen, en ook niet voor huwelijken. Ramadhin verklaarde, dat als men naar Nederland moet vertrekken, het echter om urgente medische gevallen, technici, essentiële personen en repatrianten zal moeten gaan. Vreemdelingen die in Suriname zijn en terug naar Nederland moeten, zullen volgens Ramadhin met de luchtvaartmaatschappijen, moeten afstemmen. Vervolgens zal er volgens Ramadhin geen toestemming verleend worden aan vakantiegangers, of voor huwelijksdoeleinden die naar Nederland willen. Ramadhin haalde aan, dat vrachtvluchten naar Nederland wel toegestaan zijn, met een minimaal aantal passagiers van 50 personen die wel voldoen aan de voorwaarden voor vertrek.

Amerika

Passagiers die uit Amerika naar Suriname moeten komen, zullen wel technici en of essentiële personen moeten zijn. Hier zal er ook geen toestemming gegeven worden voor vakantiegangers en mensen die een huwelijk willen bijwonen. Geldt alleen voor repatrianten; alleen Amerikanen of vreemdelingen die via Amerika terug moeten naar hun land. “Wat wordt verstaan onder essentiële personen, zal nader toegelicht worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking“, aldus Ramadhin. Echter zal er geen toestemming gegeven worden om vanuit Suriname naar Amerika voor vakantie of huwelijksdoeleinden te vertrekken. Na 7 februari 2021, zal er geen toestemming meer verleend worden om gestrande personen te repatriëren. “Elke Surinamer die momenteel in Amerika is, en als repatriant wordt gezien, zal tot 7 februari 2021 in de gelegenheid gesteld worden, terug te komen met repatriatievluchten.” Echter zullen vrachtvluchten uit Amerika wél plaatsvinden.

Guyana

Voor Guyana gelden dezelfde voorwaarden als voor Brazilië. Volgens Ramadhin zal er hier ook geen toestemming voor gegeven worden om na 7 februari 2021 voor repatriatievluchten van en naar Guyana. Met betrekking tot het vliegverkeer in de overige bestemmingen naar welke land dan ook, zullen vanaf heden tot 15 februari 2021 geen chartervluchten uitgevoerd worden. “Als er een urgentie zal zijn, zal dat binnen de regering besproken worden”, stelde Ramadhin. Binnenlandse vluchten zijn alleen toegestaan voor medische doeleinden en cargovluchten. Ramadhin verduidelijkte, “Recreatieoorden en luchtvaartmaatschappijen zullen geen toestemming krijgen om toeristen te vervoeren of te ontvangen.” Er zal op het vliegveld Zorg en Hoop een strenge controle plaatsvinden op alle personen die uit Paramaribo en andere delen van Suriname arriveren.