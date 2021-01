Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft gisteren wederom het verzoek van de raadslieden van Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs, om hun cliënt voorlopig in vrijheid te stellen, afgewezen. Hausil heeft donderdag op de zitting verklaard, dat zij niet van alles op de hoogte was, waaronder de transacties betreffende de koop van de ‘overheidspanden’. Zij ontkende elke betrokkenheid en stelde, dat zij niet op de hoogte was van betalingen van overheidspanden die gekocht zijn. Volgens haar betrok ex-governor Robert van Trikt, haar in veel zaken niet en hield hij bewust informatie achter, ook stond hij niet open voor haar adviezen.

Van Trikt gaf een paar weken terug tijdens zijn strafzitting aan, dat het controleren van transacties en/of overeenkomsten, een taak van Hausil was. Van Trikt stelde, dat Hausil wel degelijk weet had van deze zaken en transacties. Zij ontkende dit ter terechtzitting toen zij geconfronteerd werd met de verklaringen. Rechter Kuldipsingh liet duidelijk blijken, dat zij de verklaring van Hausil als zou zij nergens van op de hoogte zijn geweest, in twijfel trekt. Zij heeft Hausil vaker erop gewezen, dat zij als hoofd van de juridische afdeling bij de moederbank en met twintig jaar werkervaring, wel veel beter had moeten weten, dan nu te komen zeggen dat zij van niets wist en pas achteraf in kennis zou zijn gesteld van wat zich heeft voltrokken bij de Bank.

“Uit het strafdossier blijkt onomstotelijk, dat bij de vastgoedtransacties afgeweken is van de basis stappen, die zelfs een huis-tuin-en-keukenmakelaar neemt bij het vaststellen van waarde en correcte rechtsverhoudingen. Juist vanwege het feit dat Hausil een vertrouwenspositie had die zag op due dilligence en bovendien een budget ter beschikking had en werkrelaties onderhield met de meest vooraanstaande advocatenkantoren is het ondenkbaar dat de due dilligence en meldplicht niet zijn nageleefd”, zegt een betrouwbare jurist tegenover de krant. Volgens de jurist is deze zaak te meer opmerkelijk, omdat de afdeling waar zij leiding aan gaf, die zich specialiseerde in toezicht en in de jaren ervoor over het exacte onderwerp van dergelijke transacties, richtlijnen vaststelde voor kredietinstellingen. “Het is qua kennis en wetenschap onhoudbaar en ongeloofwaardig dat vanuit haar functie, Hausil geen waarschuwend signaal naar de verantwoordelijken of desnoods naar de gemeenschap afgaf of in het werk stelde om de grootschalige fraude te voorkomen”, stelt de jurist. Naar verluidt, zijn er in die periode namelijk tal van anderen binnen de organisatie geweest die verzet hebben geboden of de organisatie hebben verlaten. “Een verzuim om op meerdere momenten gepaste afstand te houden, ontneemt geloofwaardigheid aan het volledige door de advocaten Dubois en Lobo gevoerde verweer”, aldus de jurist. De advocaat van Hausil is van mening, dat Van Trikt de schuld probeert te schuiven op haar. Hausil heeft enkele weken geleden in haar verdediging gezegd, dat zij aan een leidraad werd gehouden en dat zij beperkte informatie kreeg. Zij is van mening, dat de beschuldigingen tegenover haar met betrekking tot de ‘verkoop’ van de overheidspanden aan de CBvS, juridische onzin is en dat de onroerende goederen in twee N.V.‘s zouden komen en dat ze niet waren voor eigen gebruik. Doordat de Bank de Staat heeft betaald voor de panden, lijkt het erop alsof de Bank de panden heeft gekocht. Volgens Hausil was de hele constructie van de N.V.’s een initiatief van Van Trikt en was zij niet op de hoogte van de transacties van de panden.