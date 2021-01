CENTRALE BANK WAS ROVERSHOL

Dr. William Ori, directeur van de Centrale Bank van Suriname, heeft onlangs in het radioprogramma ABC Aktueel toegegeven, dat de moederbank geen US-dollar inkomsten heeft. Keerpunt vraagt zich vervolgens af, of dat dan betekent, dat de Centrale Bank niet in staat zal zijn de gestolen USD-kasreserves en termijndeposito’s, terug te betalen aan de commerciële banken. Zijn de burgers hun dollars dan kwijt? Heeft het verpanden van de dollarinkomsten door de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, dan geen consequenties? Keerpunt weet wél, dat de Centrale Bank een deel van de kasreservemiddelen behorende aan de lokale banken, deels heeft terugbetaald. Eblein Frangie, CEO van de Finabank tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft ook bevestigd, dat het inderdaad zo is, dat er reeds twee aflossingen zijn gedaan conform het contract. Wij zijn dus benieuwd of de rest van het geld nog volgens afspraak wordt voldaan, aangezien er geen USD-inkomsten zijn voor de moederbank. Naar verluidt, wil de CBvS nu de exportdeviezen van de hard werkende exporteurs hebben. Dezelfde Centrale Bank die de roof van USD200 miljoen aan kasreserve van banken heeft bewerkstelligd en waarna het maanden heeft geduurd om een overeenkomst voor retour van de gelden te beslechten. In 2012 verklaarde de toenmalige president Bouterse, dat de monetaire reserve van de moederbank, USD 800 miljoen was. Waar is dat geld? Het eigen jaarverslag van de CBvS stelt vast, dat het instituut niet anders dan een rovershol was. Niemand kan verklaren waar de laatst genoemde miljoenen USD aan zijn besteed, die wel door André Telting waren achtergelaten. De Centrale Bank haar eigen jaarverslag van 2015, stelt vast, dat alle monetair goud en deviezen zijn verdwenen. Waar naar toe? Keerpunt concludeert dat vanaf 2010, de verduistering van de monetaire voorraad werd gestart. Je krijgt de indruk, dat zelfs een kind van 10 jaar, onze goud- en deviezenvoorraden beter had kunnen beheren dan de Centrale Bank. Het kasreserveschandaal is naderhand misschien onderling bes-proken en er is een terugbetaalovereenkomst met de Centrale Bank afgesloten, maar dat maakt de roof niet minder erg, want het is gewoon diefstal van onze kasreserve. Keerpunt is ervan overtuigd dat een criminele bende tussen 2010-2020, huis heeft gehouden in onze moederbank, want niet zomaar worden er nu twee twee ex-governors vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Sinds vorig jaar is ook een vrouwelijk directielid opgesloten. Het is allemaal een zeer trieste ontwikkeling die zich binnen onze moederbank heeft voltrokken, die in 2010 onder onze monetaire koning André Telting, een monetaire reserve van USD 800 miljoen had en vandaag de dag zijn we bedelaars geworden bij het IMF. In de afgelopen 10 jaar is de staatsschuld van Suriname in rap tempo gegroeid tijdens de NDP-regering. Zij heeft niet alleen enorme bedragen geleend, maar ook gewoon miljoenen aan staatsmiddelen misbruikt om een verkiezingscampagne te voeren en verder zogenaamd investeringen gepleegd voor grote projecten die zwaar overgefactureerd werden. We denken dan direct aan de D.D. Bouterse Highway, waarvoor Bouterse zijn vorige regering, geld heeft geleend bij de Chinezen. De aanleg van de Highway kostte ons land ongeveer SRD 80 miljoen voor een weg van ongeveer 10 kilometer. Let wel, SRD8 miljoen voor 1 kilometer, hebben wij dus betaald.