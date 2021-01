Het artikel: ‘Lockdowns, infiltraties en coke-ripdeals’, gepubliceerd door Starnieuws op 20 januari, trok onze aandacht. In het artikel staat, dat de drugshandel bloeit ondanks het coronavirus. Dit komt doordat de lockdowns en COVID-19-restricties in verschillende landen, in het voordeel hebben gewerkt van drugssmokkelaars. Er is minder controle en ook minder havenarbeiders zijn fysiek op hun posten aanwezig. Volgens Bob van den Berghe, coördinator van het Container Controle Programma (CCP) van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), heeft dit kansen opgeleverd voor criminele organisaties bij het verschepen van partijen drugs naar Europa. Ook in Suriname professionaliseert de drugshandel zich aanmerkelijk. Criminelen proberen smokkelwaar op slinkse manieren via verschillende routes, het land uit te krijgen. Daarom is uitbreiding van het CCP-programma wenselijk. Meer units op andere havens en de J.A. Pengel luchthaven, van waaruit cargo vertrekt. Het fenomeen van klassieke ripdeals blijft populair en heeft ook betrekking op de meest frequente smokkelmethode. We weten al jaren dat drugs worden verstopt in containers, zonder medeweten van de ‘uitvoerder’ en ‘invoerder’. Deze ‘lading’ vertrekt vaak door middel van medewerking van het havenpersoneel. De exporteurs en importeurs van de container, weten vaak niets over die ‘extra’ lading in hun container. Het is al vaker voorgekomen, dat cocaïne wordt aangetroffen in een extra wand, bodem of dak van een container. Andere manieren die worden toegepast, zijn dat er cocaïne wordt verstopt in houtblokken, verwerkt in vloeistoffen, of zoals frequent gebeurt, dat het spul tussen de legale lading wordt aangetroffen.

Ook in onze buurlanden leeft de handel in drugs, want de Guyanese politie heeft vorig jaar drie buitenlanders gearresteerd die in een Cessna-vliegtuig zaten. Zij werden ondervraagd en verklaarden, dat ze met een ander vliegtuig op weg waren naar Suriname, toen dat vliegtuig mechanische problemen kreeg. In onze samenleving durven velen niet over de drugsproblematiek te praten, maar binnen de informele sector zitten ook drugsbaronnen en witwassers, slechts weinigen kennen de exacte omvang van dit probleem. In de afgelopen periode zijn banken oplettender geworden door de compliance, waarbij er streng wordt gelet op geldtransacties van personen en bedrijven. Desondanks vinden met name drugshandelaars via bepaalde bedrijven een manier om smerig geld wit te wassen. Haast overal ter wereld wordt er nu gewerkt aan het ontrafelen van illegale praktijen en worden er maatregelen getroffen om vooral het wiswasgeld buiten de formele sector te houden, maar de criminele wereld vindt altijd wel een uitweg. Criminelen zijn vaak genoeg slimmer dan de overheid. Zij zullen altijd een manier bedenken om zaken gerealiseerd te krijgen. Zij zetten dan anderen in om het vuile werk te doen en op zo een manier, drugsgeld wit te wassen. Hierdoor komt illegaal geld terecht bij de grotere bedrijven en wordt zo witgewassen. Ook de dollarschaarste heeft hieraan een steentje bijgedragen, want wie grote bedragen aan dollars zocht, wist precies waar die te krijgen waren. Zo komt het geld gewoon in de kringloop van de formele sector terecht. Bovendien zijn er ook nog steeds politici die affiniteit hebben met deze illegale sector. Zij ontvangen grote bedragen voor hun stilzwijgende medewerking en de drugs en of het geld worden binnengehaald. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team (PMT) van het National Risk Assessment (NRA), had in een eerder gesprek met de media aangegeven, dat alle sectoren betrokken bij het NRA-onderzoek hebben geparticipeerd, behalve de tweedehandse autohandel, die wilde niet meewerken. Hoewel zij het niet wilde zeggen, weten we allemaal dat er personen zijn die de autohandel gebruiken om wit te wassen. En wie zijn de compagnons van deze mensen? Dat zijn vaak dezelfde mensen die zogenaamd niets te maken willen hebben met witwasgeld uit de sector. Gevoeglijk kan worden gesteld, dat de zaak van alle kanten blijft stinken.