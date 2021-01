Natuurgenezer Richard Cullimore, zegt dat hij een medicijn (coronathee) heeft ontwikkeld tegen COVID-19. De natuurgenezer stelt, dat hij bewijs heeft van verschillende besmette personen die bij hem zijn geweest en na enkele behandelingen genezen zijn verklaard door een arts. Niet duidelijk is, of deze mensen alleen behandeld werden door hem of daarnaast ook medicijnen gebruikten die door een reguliere arts waren voorgeschreven. Zo is het natuurlijk moeilijk te bepalen welk medicijn heeft gewerkt. Niet een ieder die besmet is geraakt met COVID-19, komt te overlijden. Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat de meeste mensen die komen te overlijden, boven de zestig jaar zijn en een onderliggende aandoening(en) hebben. Dus hoe bepaalt de natuurgenezer dat zijn medicijn ondanks de aandoeningen van de risicogroep, de beste remedie is. De natuurgenezer geeft aan dat er veel bewijs is dat zijn coronathee werkt, maar toch zijn er geen artsen die hun patiënten met dit medicijn willen behandelen. Wat de natuurgenezer moet begrijpen, is dat het bezoek van mensen aan de natuurgenezer, op eigen risico gebeurt. Daarentegen moeten patiënten die kiezen voor de reguliere geneeskunde, zich houden aan bepaalde regels. Het is ook de taak van de arts om erop toe te zien dat patiënten de juiste medicatie in de juiste hoeveelheid toegediend krijgen. Artsen hebben grote verantwoording af te leggen aan het ministerie van Volksgezondheid, dat op zijn beurt en moet verantwoording moet kunnen afleggen aan internationale gezondheidsorganisaties, mocht er iets behoorlijk fout gaan in de gezondheidszorg. Het blootstellen van patiënten aan een medicijn dat niet in laboratoria is getest en waarvan het niet duidelijk is wat de bijwerkingen kunnen zijn voor de mensen, is een groot risico. Meer nog omdat COVID-19 een nieuw virus is. De Surinaamse overheid houdt zich aan regels van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hetgeen onder andere inhoudt dat patiënten niet zomaar blootgesteld worden aan een medicijn dat niet op wetenschappelijke basis getest is. Om coronathee goedgekeurd te krijgen als medicijn, zal het toch eerst onderzocht moeten worden in een laboratorium. Wat zijn de bestanddelen? Kan de thee mogelijk allergische reacties geven? Onderzoeken en testen is een lang proces. Dat het covid-vaccin er zo snel is, komt omdat er miljoen vrij zijn gemaakt voor de farmaceutische industrie om een vaccin te ontwikkelen. Vermeldenswaard is ook dat medicijnen niet dezelfde werking hebben op een ieder. Er moet rekening gehouden worden met het effect van de medicijn op verschillende aandoeningen die mensen kunnen hebben. De frustratie van de natuurgenezer is te begrijpen, maar aan de andere kant moet hij de staat ook begrijpen.