Achteloosheid en onwetendheid kunnen er de oorzaak van zijn dat er na het begin van het jaar, over de hele wereld plotsklaps zoveel meer besmettingen van het COVID-19-virus te bespeuren zijn. We hoeven alleen maar te kijken naar de besmettingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Italië, Spanje en Potrugal, om maar enkele EU-lidstaten te noemen en ook de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië op het westelijk halfrond in ogenschouw te nemen, dan behoeft het geen uitvoerig betoog, dat de situatie een verergering heeft ondergaan en dat het eind nog lang niet in zicht is. Wat de situatie nog veel ernstiger heeft gemaakt, is de ontdekking van verschillende mutaties van het COVID-19-virus in Engeland, Zuid-Afrika en Brazilië. De mutant uit Engeland zou reeds op Trinidad zijn gearriveerd en dat eiland heeft een vaste vliegverbinding met ons buurland Guyana. Dus de grens met Guyana wederom en op korte termijn openstellen, zou een grote miskleun opleveren. De import van een Britse variant van het coronavirus, zou dan een kwestie van tijd zijn en daar hebben we momenteel zeker geen behoefte aan. De regering Santokhi doet er dan ook goed aan, geen ondoordachte stap te begaan en de gezondheidszorg nog verder in problemen te doen geraken. De mutaties van het COVID-19-virus laten een veel snellere en intensievere besmetting zien en zijn volgens recente berichten, even dodelijk als het COVID-19-virus waar we tot nog toe in Suriname mee van doen hebben. De berichten die wij dagelijks uit Brazilië krijgen, zijn alles behalve hoopgevend en tonen juist een verslechtering aan met vele doden te betreuren. Een van de jongste meldingen geeft aan, dat men momenteel er zelfs over denkt in de staat São Paulo, een total lockdown door te voeren. In de Amazone regio is de zaak helemaal uit de hand gelopen en is de stad Manaus het zwaarst geraakt. Daar zijn de ziekenhuizen overvol geraakt en moeten patiënten overgevlogen worden naar andere steden voor medische behandeling. In Rondonia is het beddentekort in de ziekenhuizen zo opgelopen, dat ook daar covid-patiënten moeten worden overgebracht naar andere ziekeninstellingen in nabij gelegen federale staten. Dat veel besmettingen direct gerelateerd kunnen worden aan de mutatie van het coronavirus, staat buiten kijf. Naar verluidt hebben Japan, Portugal, en Duitsland al aangegeven, geen vluchten meer op hun grondgebied toe te laten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat meerdere staten tot nader order, zullen weigeren een vliegverbinding met Brazilië open te houden. En juist omdat we een buurland van Brazilië zijn en we hier een grote Braziliaanse gemeenschap hebben die nauw contact onderhoudt met familieleden en kennissen in hun vaderland, dienen we extra alert te zijn dat er voorlopig geen relaties en familieleden hierheen komen die mogelijkerwijs de COVID-19-variant in zich dragen. Onze gezondheidszorg staat al onder enorme druk door de toename van het aantal besmettingen na de kerst en het einde van het afgelopen jaar. Men heeft flink gefeest en gedaan alsof er voor wat betreft COVID-19, geen gevaar meer was. De gevolgen zijn nu behoorlijk zichtbaar met het aantal besmettingen, er kan zelfs gesproken worden van community spreading, hetgeen inhoudt, dat er nog maar nauwelijks sprake is van clusters, maar van een snellere overbrenging van persoon op persoon. Ook zien we vanaf het einde van het jaar een toename van het aantal dodelijke slachtoffers. En juist omdat we de verslechtering in de situatie waarnemen, is het van zeer groot belang dat we het probleem niet verder vergroten door mensen van buitenaf binnen te laten, die gemuteerde versies van het COVID-19-virus voor ons kunnen brengen. We weten ook dat het bewaken van de oostelijke en westelijke grens geen eenvoudige opgave is, maar we moeten toch veel meer moeite doen om de zaak dicht te houden. Niet alleen te water moet de controle scherp zijn en blijven, maar ook op de uitvalswegen naar de districten moet men veel strenger controleren, omdat daar de beste vangmogelijkheden aanwezig zijn. Maar ook aan de zuidgrens dient men de zaak goed in de gaten te houden. Velen weten niet dat er onder de inheemsen van met name het dorp Kwamalasemutu, goed contact onderhouden wordt met inheemsen uit Brazilië, die via de Paru savanne een lange wandeling maken naar Kwamalasemutu en na enige tijd terugkeren naar hun Braziliaanse nederzetting. Ook via deze intermenselijke contacten kan er overdracht van COVID-19 plaatshebben, hetgeen desastreuze gevolgen zou kunnen hebben voor dit Surinaamse dorp waar Trio’s , Akoerio’s en Saluma inheemsen samen wonen. Wie ervan uitgaat dat de COVID-19-pandemie over enige tijd tot het verleden zal behoren, leeft in een droom waar hij of zij snel uit dient te geraken. Alvast zal een solide immunisatiecampagne niet snel en goed van de grond komen, daar hebben we nu reeds voorbeelden van in de rijke landen die vrijwel alle beschikbare doses vaccins hebben opgekocht en ook nog tegen grote tekorten aankijken. En als we eenmaal vaccins ter beschikking hebben, rijst dan ook gelijk de vraag of die voldoende zullen zijn en van uitmuntende kwaliteit. Daar is tot op dit moment geen enkel zicht op. Wat we wel hebben, zijn mooie en misschien wel hoopgevende vertellingen van overheidsfunctionarissen dat de immunisatie spoedig zal kunnen beginnen. Verdere onthullingen en concrete toezeggingen zijn er tot nog toe niet. De overheid dient wel te begrijpen, dat wil ze de Surinaamse samenleving goed en adequaat gaan beschermen tegen COVID-19-besmettingen, ze wel vaccins van kwalitatief hoogstaand niveau moet binnenhalen. Minister Ramadhin van Volksgezondheid, heeft het gehad over het Pfizer vaccin dat volgens de WHO, het enige immunisatiemiddel is dat is goedgekeurd en dat we daarom voor Pfizer zullen kiezen. We hopen dat de bewindsman op Volksgezondheid niet te hard van stapel loopt en ook een kijkje neemt in het kostenaspect. Wij moeten wel goed opletten en in het belang van onze eigen gezondheid, er wel op staan dat we niet opgescheept worden met inferieure rommel die iets meer dan 50 procent bescherming biedt tegen het COVID-19-virus. We weten inmiddels dat Pfizer met zijn vaccin, 95 procent bescherming biedt tegen dit vreselijke virus. Op de donderdag werd in ieder geval tot grote vreugde van velen door Pfizer meegedeeld, dat zijn vaccin ook bescherming biedt tegen de mutaties die zich voordoen in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.