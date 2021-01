Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, heeft afgelopen dinsdag op de COVID-19-persconferentie aangekondigd, dat de covid-boetes verhoogd zullen worden. De boete voor het houden van feesten, is verhoogd naar SRD 5000. Echter de minister kon niet aangegeven hoeveel mensen al beboet zijn en hoe groot het bedrag is dat geïnd is bij diverse overtreders in de afgelopen periode. De minister wist wel te vertellen dat een mediahuis had uitgerekend, dat op basis van de toen geldende boetebedragen en het aantal overtreders dat door de politie op de bon was geslingerd, er zeker SRD 15.000 aan boetes was uitgeschreven. Amoksi schatte op basis daarvan dat het totaalbedrag aan boetes nu rond de SRD 500.000 kan liggen. Het is natuurlijk belachelijk dat de minister geen flauw idee heeft hoeveel geld erin de staatskas terecht is gekomen als gevolg van de boetes die uitgeschreven worden. Dat de minister een berekening van een mediahuis moet gebruiken, zegt al hoe serieus de regering omgaat met staatsmiddelen. De minister moet niet afgaan op de cijfers van een mediahuis, maar op de cijfers van de overheid. Als er gezegd wordt dat de boetes in de staatskas terechtkomen, wil de samenleving van de regering weten, wat er met de boetegelden gebeurt. Zo komt de regering ongeloofwaardig over en riekt de zaak naar corruptie. Waarom maakt de regering niet publiekelijk bekend waar overtreders de boetes moeten betalen? Wij denken niet dat het wijs is dat de regering overgaat tot het verhogen van boetes als zij niet eens een verklaring kan geven van wat er is gebeurd met de vorige gelden die zijn geïnd. Hoewel het geld uit zakken van overtreders komt, is dat geen vrijbrief voor de regering om onverantwoordelijk om te gaan met de middelen. De samenleving wil weten waar de middelen naartoe gaan en waar ze voor gebruikt zullen worden.