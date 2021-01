De afgelopen dagen was er geen merkbare dalende trend van het aantal coronabesmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, is er nu sprake van community transmission, omdat de meeste gevallen niet langer tot clusters zijn te herleiden. Het aantal besmettingen loopt momenteel danig uit de hand, waardoor ons zorgstelsel verder onder druk komt te staan en vooralsnog lijkt het er niet op dat op korte termijn, het de besmettingen zullen afnemen. Daarnaast moeten wij ons net als de rest van de wereld, zorgen maken over de onbekendheid van het virus en de mogelijke gevolgen. Ook de opkomst van gemuteerde virussen, waaronder de Braziliaanse variant, baart ons ernstige zorgen. Het was dus in de lijn der verwachting, dat de regering een periodieke lockdown zou afgekondigen. Twee opeenvolgende weekenden zal er een total lockdown zijn in ons land. De eerste gaat in op vrijdag 29 januari om 19:00u en duurt t/m maandag 1 februari 05:00u, de tweede gaat in op vrijdag 5 februari om 19:00u en duurt t/m maandag 8 februari 05:00u. Alleen specifieke groepen personen zullen toestemming krijgen om op straat te mogen. Alle winkels en handelszaken zullen gesloten zijn. De bevolking wordt verzocht om bij beginnende covid-symptomen, zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega’s en familie tot de testuitslag bekend is. Overheidskantoren en andere bedrijven werken zoveel als mogelijk met minimale bezetting; zoveel als mogelijk van huis uit werken en slechts de essentiële diensten functioneren – Samenscholingen zijn toegestaan tot maximaal vijf personen, behalve voor werk en sectoren/activiteiten waarvoor er een protocol is. Een weekend lockdown heeft vorig jaar wel ervoor gezorgd, dat het aantal positieve gevallen daalde, omdat de samenleving zich grotendeels hield aan de vastgestelde maatregelen. Het is gebleken dat overal in het land er thans verspreiding plaatsvindt, terwijl ook op de werkvloer de besmettingen zorgwekkend zijn. Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin heeft ook al meerdere keren gezegd, dat de zorgfaciliteiten behoorlijk onder druk staan. De opvanglocaties voor COVID-19-positieven zoals Residence Inn en de Kamer van Koophandel en Fabrieken, zullen straks vol raken, indien de epidemiologische curve geen daling vertoont, want er zijn dagelijks nog tussen de 80 en 100 positieve gevallen. Sinds vorige week is de bezetting in ziekenhuizen en op de Intensive Care afdelingen het hoogst, sinds de start van de tweede golf. Ook de isolatiefaciliteiten te Wanica en Residence Inn, zijn onder druk komen te staan. Bovendien bestaat het gevaar, dat bij additionele ‘mass spreading’ events, het aantal gevallen plotseling fors kan stijgen. Daarom was de volgende stap het invoeren van een totale lockdown, omdat dat een van de hardere maatregelen was die al eerder was getroffen door de regering om de transmissie in te dammen.