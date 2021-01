Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft onlangs op een online persbriefing een zorgwekkend beeld geschetst van onze zorginstellingen. De aangekondigde verscherpte maatregelen moeten eraan bijdragen dat de druk op de medische zorg afneemt. Naast de beschikbaarheid van bedden, maakt de bewindsman zich ook zorgen om het gedeelte van de human resources in de tweede lijn, die aan het uitvallen zijn. De situatie in ons land kan geplaatst worden in de categorie Code Rood, waarbij iedereen in de samenleving potentieel besmet kan zijn.

De medische zorg maakt moeilijke tijden door vanwege de verergerde COVID-19-situatie in ons land. Evenals bij het Regionaal Ziekenhuis Wanica, legt de aanhoudende coronapandemie een druk op de beddencapaciteit en zorgverlening in het ’s Lands Hospitaal. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname, geven algemeen directeur Dayasankar Mathoera en medisch directeur Sunita Nanan Panday aan, wat de stand van zaken is.

“Het is pijnlijk om te zien hoe mensen de coronamaatregelen vertrappen. Ik vraag mij af als mensen beseffen wat de begrenzingen zijn van de zorginstituten om eventuele besmetting in grote getalen aan te kunnen. Ziekenhuizen kunnen ruimtelijke faciliteiten creëren, maar qua human resources schieten we ernstig tekort, ook wat betreft apparatuur en andere utiliteiten”, zegt Mathoera. Medisch directeur Nanan Panday geeft aan dat het ‘s Lands Hospitaal ook bezig is met intensieve covid-zorg. Het hospitaal heeft ook een dialysefaciliteit voor covid-patiënten die gedialyseerd worden.

“De samenleving moet beseffen dat we op onze tenen lopen, wij zijn moe en uitgeput. De golf is gekomen, wij hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Iedereen werkt heel hard, vanaf de organisatie tot de uitvoering”, aldus Nanan Panday.

Algemeen directeur Mathoera zegt dat hij met heel veel zorgen uitkijkt naar de komende weken. “Ik juich het toe dat we twee weekeinden achter elkaar lockdowns hebben. Laten we onze attitude veranderen, dit is een kreet van het zorgveld. Het gaat om mensenlevens”, aldus Mathoera. Verder benadrukt hij dat de cijfers naar een acceptabeler niveau moeten, zodat er zorg op maat aangeboden kan worden.

“De samenleving moet begrijpen dat een covid-patiënt behoorlijk wat zorg nodig heeft. De behoefte aan medicatie is groot en ernstig zieke covid-patiënten hebben veel zuurstof nodig.

Nogmaals, ik doe een beroep op iedereen om zich te houden aan de coronamaatregelen, geef ons dat respect uit ethische overwegingen.

Wij kunnen het ons niet permitteren als samenleving dat ons zorgsysteem crasht”, zegt Panday.