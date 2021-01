Energiedeskundige Viren Ajodhia, heeft verklaard dat het een misverstand betreft wanneer men stelt, dat de subsidie op elektrische energie afgeschaft wordt. Hij verduidelijkte, dat er een nieuw subsidie systeem ingevoerd zal worden, waarbij er nog steeds ondersteuning gegeven zal worden aan consumenten voor N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) stroom. Ajodhia verduidelijkte nogmaals, dat subsidie niet zal verdwijnen, maar er een verandering plaats zal vinden. De reden hiertoe is, omdat het oude subsidie systeem volgens hem, mede heeft geleid dat het land in de huidige situatie is beland met heel hoge schulden. Ook heeft het elektriciteitsbedrijf nu te kampen met grote problemen, en is opgescheept met grote schulden. Volgens Ajodhia, zal het nieuwe subsidiesysteem helpen de problemen op te lossen, zodat er vervolgens een nieuw rechtvaardig systeem opgezet kan worden. “ Er zal geen sprake zijn van een subsidieafschaffing, maar wél van een verandering in het subsidiesysteem naar een effectiever systeem”, aldus Adjodhia gisteren in het programma To the Point.

Ajodhia verklaarde, dat er in het kader van stroom toeleveringen in fasen, drie soorten huishoudelijke klanten zijn. Ajodhia: “Standaard is het zo, dat 80 procent van alle huizen één fase stroom hebben, en dan hebben wij een groep van 15 procent die de zogenaamde 2 fasen stroom heeft.” Volgens hem, betreft 2 fase stroom, de zogeheten 2.20 volt stroom. “Als men een airco in huis heeft, dan is men een zwaardere stroomvoorziening nodig en dan moet de klant een zwaardere stroomvoorzieningen van de EBS hebben”, zei Ajodhia. Vervolgens zei hij, dat de eerste fase stroom en fase 2 stroom voor een bedrag aan subsidie in aanmerking zullen komen die niet van de consumptie afhankelijk zal zijn. Mensen met een 3 fase stroom aansluiting, zijn volgens Ajodhia, mensen met groot verbruik, die veel stroom nodig hebben. Ajodhia: “Echter wordt er aan van geen subsidie verleent. Als men een 3 fase stroom aansluiting heeft, wil dat zeggen dat men misschien 5 airco’s in huis heeft, en dat men dus wél in staat is om dat zelf financieel op te vangen.” Ajodhia stelde, dat deze mensen gewoon drie airco’s uit kunnen maken, waardoor hun stroomrekening gelijk omlaag gaat. Ajodhia benadrukte, dat andere mensen die mogelijkheid niet hebben, dezen kunnen volgens hem wel besparen, maar hun rekening zal dan niet echt omlaag gaan. “Aan hen zal wel subsidie verleend worden. Als iemand bijvoorbeeld een drie fase stroomaansluiting heeft, en er weinig stroom verbruikt wordt, is het zonde de drie fase stroomaansluiting te behouden, want men zal volgens Ajodhia dan geen subsidie krijgen. Echter heeft men wél de mogelijkheid om van fase drie stroom terug te gaan naar fase één of fase twee stroom. Als men nou bij de EBS werkt, of als het nou de president betreft, hetzelfde tarief zal betaald moeten worden”, aldus Ajodhia. Hij benadrukte, dat er echter geen onderscheid gemaakt zal worden bij het betalen van de stroomrekening.

Ajodhia: “Er zullen nieuwe systemen gerealiseerd worden.” Ajodhia zei, dat de EBS in de toekomst boete zal moeten betalen aan de Energie Autoriteit Suriname (EAS), indien blijkt dat een bepaalde aansluiting niet snel genoeg plaatsvindt. Ook bij storingen zal dat volgens Ajodhia zo zijn. Als iemand te vaak een storing heeft, meer dan acceptabel per maand, is de EBS verplicht om die persoon een compensatie te geven van een bepaald bedrag. Al deze methoden zullen volgens Ajodhia doorgevoerd worden. “Dit zal echter van toepassing zijn als men een rationeel tarief heeft binnen een efficiënt subsidiesysteem. Momenteel kan er nog niet van de EBS verwacht worden hun stroom storingen omlaag te brengen, omdat het bedrijf EBS geen geld heeft zulks te doen”, aldus Ajodhia.

“Als het om de straatverlichting gaat, dan is de staat de verantwoordelijke voor het betalen van EBS. Echter wordt dat niet gedaan”, benadrukte Ajodhia. Hij stelde, dat de staat zich echter netjes moet gaan gedragen, door zijn rekeningen op tijd te betalen en ook te bezuinigen op de ministeries, door geen lichten en airco’s aan te laten. “Doordat men bezuinigingen in acht neemt, kan de kwaliteit van de EBS omhoog gaan, en er ook verbetering op treden”, aldus Ajodhia.