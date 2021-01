Het aantal personen dat positief getest is op COVID-19, vertoont vooralsnog geen dalende trend, vandaar dat de regering de covid-maatregelen heeft verscherpt. Slechts één persoon per gezin, mag boodschappen doen, en behalve het normale uitgaansverbod dat elke dag geldt van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend, geldt er ook een uitgaansverbod in de komende twee weekenden van vrijdag 19:00u t/m maandag 05:00u. Tijdens het uitgaansverbod zijn alle winkels- en handelszaken zullen gesloten. Hoewel alle zaken het gehele weekend gesloten zullen zijn, zegt Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), In gesprek met De West, dat de winkeliers aan het eind van de maand geen dusdanige daling zullen zien van hun omzet.

Volgens Hasnoe zullen de winkels door de week drukker zijn, doordat mensen in het weekend niet eruit mogen en de inkopen voor het weekend meteen door de week doen. Hij geeft aan dat de verkoop hetzelfde zal blijven. ‘’De winkeliers bieden de normale service aan klanten’’, zegt Hasnoe. Volgens hem, zijn de winkeliers niet bang dat zij verlies zullen lijden. “De verkoop die vroeger verspreid was over zeven dagen, wordt nu verdeeld over vijf dagen. Mensen kopen ook geen extra spullen.

Dat geld hebben ze ook niet. Ze kopen alleen extra brood en de producten die zij dagelijks nodig hebben”, stelt Hasnoe. Naushad Nizrudin, onderdirecteur van Kirpalani’s N.V., zegt daarentegen, dat de gevolgen van de maatregelen wel duidelijk merkbaar zullen zijn. Hij geeft aan dat personen, vooral gezinnen, meestal in het weekend inkopen kwamen doen, omdat dan iedereen vrij is. “Nu is dat voor twee weken gestopt. Het effect zal wel merkbaar zijn in de omzet die zal dalen, maar we moeten ons aan de regels houden. We gaan niet protesteren, omdat de situatie erg is en we ook moeten meewerken om verlichting te brengen”, zegt Nizrudin. Volgens hem waren de problemen al duidelijk merkbaar toen hele gezinnen niet meer de winkel binnen mochten stappen. “We mochten maar één persoon binnenlaten, maar dan hoor je dat misschien de vader ook moet helpen kiezen of dat kinderen hun kleding moeten passen. Het effect was toen al merkbaar”, aldus Nizrudin.

door Priscilla Kia