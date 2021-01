DNA-ondervoorzitter tevens arts Dew Sharman, verduidelijkt dat de autoriteiten er goed over moeten nadenken, wat de consequenties kunnen zijn, als ze de grens met Guyana opnieuw openstellen. Het COVID-19-virus en ook de nieuwe varianten, zorgen volgens Sharman, voor veel verontrusting. “De regering zal gelet op de huidige ontwikkelingen, serieus moeten kijken naar dit vraagstuk”, zegt Sharman. Volgens hem moet er juist alles aan gedaan worden, om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dammen, en de nieuwe varianten van het virus zoveel mogelijk buiten de grenzen te houden.

“Als we de berichten volgen,, hebben niet alleen de Europese landen, maar ook andere landen, het totale verkeer gesloten. Dat geeft aan, hoe ernstig de situatie is.” Sharman zegt, dat het riskant is en dat het openstellen van de grens verstrekkende gevolgen kan hebben voor de Surinaamse volksgezondheid, daar de zeer besmettelijke Britse covid-variant nu ook geconstateerd wordt in diverse landen, en nu een hogere besmettingsgraad creëert dan het huidige virus, door o.a importgevallen. Sharman zegt, dat hij er daarom niet happig op is, de grens open te stellen, dit in het belang van de gezondheid van de samenleving. De regering heeft voor reizigers een anti-covid-beleid vastgesteld, dat die in quarantaine moeten bij aankomst in Suriname. Dit besluit heeft toen de heropstart van onder andere de veerverbinding tussen Suriname en Guyana bemoeilijkt. Maar nu overweegt de Surinaamse regering alsnog het openstellen van de grens met Guyana en zou ervan af willen zien Guyanese reizigers een quarantaineperiode te handhaven. Volgens minister Albert Jubithana van TCT, willen vertegenwoordigers van het Guyanese bedrijfsleven, niet afreizen voor werkbezoeken, als zij eerst in quarantaine moeten.

Overigens geldt er geen quarantaineplicht voor Surinamers die naar Guyana afreizen.

Daarom is in overeenstemming met de minister van Volksgezondheid besloten om Guyanezen vrij te stellen van deze verplichting. Daarnaast is Guyana momenteel een code groen land, waardoor de risico’s voor Covid-19 besmettingen vanuit dat land niet te groot zijn, aldus de minister tegenover een lokaal medium.

COVID-19

Uit de 180 nieuwe testen die in het afgelopen etmaal werden afgenomen, waren 55 personen positief. 125 swabs waren negatief. 58 mensen werden genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is volgens het Covid-dashboard 679. Op de Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, worden 9 patiënten behandeld. In andere ziekenhuizen zijn 71 Covid-19 patienten opgenomen. 298 mensen zijn in isolatie. Zij zijn positief. 8.112 personen zijn tot nog toe in Suriname besmet geraakt met het coronavirus. Hiervan zijn 7.304 personen genezen verklaard. 149 mensen hebben tot nog toe het leven gelaten.