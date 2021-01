Onlangs heeft de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, meegedeeld, dat vanwege COVID-19 alle scholen die onder het beheer van het ministerie van Onderwijs en Cultuur vallen, gesloten zullen blijven tot en met 6 februari. Daarna zal bekeken worden of het verantwoord is de scholen te openen.

Onderwijsminister Marie Levens heeft onlangs in een televisietoespraak, ouders die zich zorgen maken over de voortgang van het onderwijsproces, gerust gesteld. Zij deelde mee dat vertragingen vanwege COVID-19, worden opgevangen. Ook de president van de Federatie van Organisatie van Leerkrachten in Suriname (FOLS), Marcelino Nerkust, zei vanochtend in het radioprogramma ABC Aktueel, dat het schooljaar nog niet verloren is, maar dat betekent niet, dat hij zich geen zorgen maakt over het onderwijsproces.

De Fols wil volgens Nerkust, mee helpen denken om tot een oplossing te komen. “Het schooljaar is zeker nog te redden, maar er heerst nu een dubbele achterstand. Iedereen zal zich moeten inzetten om mogelijkheden te bekijken hoe we het schooljaar kunnen redden. Onze bijdrage in het onderwijsproces is bekend, dus als we een uitnodiging krijgen om mee te kunnen denken voor een oplossing voor het onderwijsproces, zullen we er zeker op ingaan”, aldus Nerkust. Volgens hem zal de kwaliteit van het onderwijs niet op deze manier verlaagd worden.