Onlangs heeft vicepresident Ronnie Brunswijk onthuld, dat de korpschef en het hoofd Roberto Prade van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) Danielle Veira, vervangen zullen worden. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) heeft inmiddels verklaard, dat de namen die bekend zijn gemaakt in bepaalde media, namelijk: Mielando Atompai, Henry Seedorf en Stanley Changoer, geen van allen de korpschef Prade zullen vervangen. Ook zijn de benoemingen die door de korpschef Prade zijn doorgevoerd, aangehouden. Amoksi: “Dat zijn niet de namen van het ministerie van Justitie en Politie en ook niet van de regering.” Volgens Amoksi zijn deze benoemingen teruggeschroefd, omdat er vanwege het ministerie nog enkele maatregelen zijn, die getroffen moeten worden. Ook moet er rekening gehouden worden met strategische overwegingen, vandaar dat er wederom naar de positie, gekeken wordt. Amoksi: “De regering maakt het beleid en het kwalificeren van een korpschef, is een kwestie van de regering en niet van de politiebond.“ Volgens Amoksi heeft de evaluatie ertoe geleid, dat de top van de veiligheidsdiensten aangepast moet worden. “Als de regering het gevoel heeft, dat er daarin veranderingen plaats moeten vinden, dan zal de regering over gaan tot die beslissing”, aldus Amoksi. Er is vooraf niet genoeg afstemming geweest met de bewindsman over de benoemingen. Wanneer het zover is, zullen de namen volgens de minister, bekend worden gemaakt.