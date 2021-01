VHP-parlementariër Sham Binda, verklaart tegenover ons, hetgeen gesteld is door activist Siebrano Pique in een lokaal dagblad, dat een ieder het democratisch recht heeft te protesteren kan kloppen, maar protesteren onder de COVID-19-situatie, niet bedachtzaam is. Pique heeft kort geleden een vergunning aangevraagd, om vandaag weer een protest te organiseren tegen het beleid van de regering Santokhi. Echter is zijn aanvraag door de minister van Volksgezondheid en de districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, afgewezen. Dit op basis van de vigerende COVID-19-maatregelen die door de regering zijn vastgesteld. Pique heeft recentelijk bekendgemaakt, dat het zijn democratisch recht is en de regering dit ook moet ondersteunen, door met nieuwe regelgeving te komen, voor het houden van protest tijdens COVID-19. “Men wil altijd buiten wet en recht handelen en dat moet afgekeurd worden”, aldus Binda. Hij zegt, dat als men tijd heeft om zich op het plein op te houden, door onder meer bussen in te zetten en verhuren, waarvoor er klaarblijkelijk wél geld is, dan heeft men ook tijd om aan de wederopbouw van het land te werken.

Binda zegt, dat Pique zijn handelen duidelijk aangeeft, dat hij deel uitmaakt van partijgenoten die het land vernietigd hebben. Volgens Binda, wil Pique de signatuur van de partij die hij vertegenwoordigt, toepassen. Binda stelt, dat de regering momenteel bezig is, de vernietiging die de Nationale Democratie Partij (NDP) veroorzaakt heeft, te herstellen. “Deze mensen moeten ook meewerken om het land stabiel te maken“, benadrukt Binda. Vervolgens ve-klaart hij, dat door dit protest voort te zetten, Pique geen respect heeft voor de gezondheid van de mens.

Een protest houden tijdens COVID-19, is volgens Binda niet verstandig, omdat de regering geen COVID-19 maatregelen afgekondigd heeft om mensen te duperen of onaangenaam te zijn. Binda: “Pique weet niet waarmee hij bezig is, Pique laat zich misbruiken door de politiek. Ik denk dat het om geld gaat, want als men in nood is, gaat men werken.

Maar als je georganiseerd komt, en op social media te keer kan gaan, dan neem ik aan, dat je goed in de watten ligt.” Iemand die het moeilijk heeft, zal volgens Binda, geen tijd hebben en anderen hun gezondheid in gevaar te brengen. Het doel van Pique, is volgens Binda niet om op te komen voor herstel van Suriname, maar om chaos te creëren. Het is duidelijk een te-ken, dat de oppositie de huidige regering zo snel als mogelijk weg wil hebben. Binda is ervan overtuigd, dat omdat de regering het goed doet, de NDP bang is, dat zij nooit meer aan de macht zal komen. “ Wij zien zo langzamerhand, dat de NDP leden zonder enige steekhoudende reden zelf bedanken en dat geeft duidelijk aan, dat de partij aan het afglijden is.” Binda zegt, dat de autoriteiten hard moet optreden tegen mensen die geen vergunningen hebben, maar toch protesteren. Binda vindt, “In 2016 hebben wij ook geprotesteerd, maar er werd netjes vergunning aangevraagd.” Binda verklaart, dat de protestanten hun tijd liever kunnen gebruiken om het land vooruit te brengen, door een handje te helpen, en te bewijzen, dat ze met eigen kracht iets kunnen opbouwen. “Laat meneer Pique komen vertellen, wat hij uit eigen kracht heeft opgebouwd”, aldus Binda tot slot.