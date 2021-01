De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien, deelde begin januari mee, dat er spoedig een einde zou komen aan de schaarste aan veevoer. De schaarste zou bedwongen worden door in te komen met rijst. Volgens Sewdien zou rijst voor korte duur dienen als voer. “Afgelopen donderdag hebben we in bijzijn van president Santokhi, gesprekken op topniveau gevoerd met de leveranciers van grondstoffen. Het gaat in dezen om rijst uit Nickerie en we zijn tot een besluit gekomen, dat twee verenigingen van rijstexporteurs ons zullen helpen. Onlangs heb ik berichten gehad, dat er ruim voldoende voer op voorraad is”, aldus Sewdien.

De voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), Nemchand Kanhai, zegt tegenover De West, dat rijst geen oplossing is voor de schaarste aan veevoer. Volgens Kanhai, kan voer in feite niet vervangen worden. “Het hele proces is ontregeld, maar daarvoor is niemand de schuldige. Voor nu is de rijst binnen, echter is het alleen een zetmeelbron. In het originele voer zitten allerlei belangrijke stoffen behalve zetmeel.

Zo is het voer nu niet eiwitrijk, en eiwit is een van de stoffen die kippen nodig hebben voor de groei”, zegt Kanhai. Volgens Kanhai is er momenteel sprake van een overmachtssituatie. Kanhai zegt ook, dat de kippen nu ze alleen rijst of slijpmeel krijgen, niet optimaal groeien. “Door dit probleem kunnen we niet zoveel kuiken inzetten. Je zou kunnen zeggen dat rijst even voedzaam is als mais, maar het is geen eiwitbron.” Kanhai benadrukt nogmaals, dat het toedienen van alleen rijst, ervoor zorgt dat het groeiproces van de kippen vertraagd wordt. “We willen goed product leveren, dus in feite zouden we de wachttijd, 5 tot 6 weken, van de kippen moeten rekken met nog drie wie weken. Echter doen we dit niet graag, omdat het veel tijd is beslag neemt”, aldus Kanhai.

door Orsilia Dinge